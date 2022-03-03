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【芯片聯盟】AMD及ARM等十大科企合組聯盟　建立UCIe標準

科技 16:00 2022/03/03

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該聯盟已批准了UCIe 1.0規範，並表示UCIe標準是一個開放的小芯片互連協議，旨在協助硬件、軟件和合規性測試之間的「芯片到芯片」連接。（資料圖片）

小芯片（Chiplet）是近年各大科技巨企重點研發的項目，因這項技術可提升芯片效能及減低研發成本。日前AMD、ARM、Google Cloud、Intel、Meta、ASE、微軟（Microsoft）、高通（Qualcomm）、三星（Samsung）、台積電十間科技巨企宣布組成聯盟，以建立一個「通用小芯片互連快遞」（Universal Chiplet Interconnect Express, UCIe）標準。

【台積電】台積電在日工廠4月動工　料每月最多生產5.5萬塊芯片

可減少產品開發時間和成本

小芯片是把不同功能的芯片封裝在一塊印刷電路板（PCB）之上，繼而提高系統的集成度。目標是通過在IC 封裝中集成預先開發的芯片，來減少產品開發時間和成本。

【加密貨幣】英特爾研發新加密貨幣芯片　旨在提高能源效益

該聯盟已批准了UCIe 1.0規範，並表示UCIe標準是一個開放的小芯片互連協議，旨在協助硬件、軟件和合規性測試之間的「芯片到芯片」連接。該聯盟還提到，希望藉此使客戶能夠混合和匹配來自不同供應商的芯片組件，以滿足客戶對定制封裝的要求。

AMD執行副總裁兼技術總監Mark Papermaster表示：「UCIe標準將成為推動系統創新的關鍵因素，利用異構計算引擎和加速器，實現性能、成本和功率效率的最佳解決方案。」並且歡迎更多廠商加入芯片生態系統，至於有關定義芯片外形尺寸、管理、安全和其他協議工作，也將會在今年內公布。

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責任編輯：陳卓賢

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