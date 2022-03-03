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【室內設計】女戶主喜買蔚景園 38萬裝修369呎單位 1人居住空間感極大 淺浮雕簡化線板營造簡約古典風

理財智慧 16:44 2022/03/03

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香港樓價一直高企，不少人儲錢儲了十多年，才能有足夠的資金於私人市場置業，若然最終能夠購得一心儀單位，當然要好好裝修一番，以打造出屬於自己的安樂蝸。今次要介紹的單位位於沙田蔚景園，面積為369呎，裝修費用為約38萬，裝修了約4個半月，全屋走簡約古典風。

單位的原則屬於長形，客廳四四方方，因此戶主能更好地擺放傢俬也較實用，由於這單位只有一人居住，因此空間十分足夠，而女戶主喜愛簡約古典風，因此她找來擁有5年設計經驗的設計師Tan, 為單位作裝修設計，而設計師指他裝修的靈感來自於無印良品，主要以簡約及木色為主。

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在裝修設計特點上，傳統古典風主要會以雕花線板，強調工藝細節，今次為了保留古典風格，同時保持簡約，設計師特意避開使用雕花線板，主要在門框及大型儲物櫃上選用了簡化線板為主，配上金屬元素，顯得優雅大器，百搭卻不搶眼。

同場加映：【青姐話】前方是絕路 希望在轉角

設計師指，由於戶主只要求單位走簡約古典風，因此單位並沒有多餘花巧的設計，以減少奢華複雜造成的擁擠感，而為了保持簡約感覺，傢俬主要以白色為主，而牆壁則塗上了米黃色，以增加溫暖的感覺，使單位不會過於低調，而地板則用了原木紋色磚，並以工字鋪砌，使地板看起來整潔舒適。

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雖然單位只有戶主一人居住，但她也要求間出2房以備不時之需，當家中有朋友或家人到訪時，他們也有位置休息，因此設計師把2間房間格局形成眼鏡房，以節省走廊的位置，並保留客廳最大的活動空間。在主人房上，一個白色大型貼牆衣櫃為最吸睛的地方，外表用上了淺浮雕的簡化線板，以貫徹簡約古典的感覺，大大增加了房間的收納空間，而入門的位置也擺放了一個白色落地C型儲物櫃，外表同樣也用了淺浮雕簡化線板。

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戶主在廚房的牆壁上用了白色配灰色線條的仿雲石磚，以配合簡約古典的感覺，而入內也有一白色上排連下排的廚櫃，配上金屬色的把手，使廚房不會過於單調，而門框也有淺浮雕圖案;廁所則同樣採用了白色配灰色線條的仿雲石磚，與廚房相互呼應，而入內也有一鏡櫃及木紋色洗手台下櫃，以方便戶主收納梳洗用品。

費用：
 
泥水工程 : $89,500
油漆 : $40,000
水電工程 : $61,600
木工傢俬 : $141,200
雜項 : $53,100
 
合共：$385,400

*資料及圖片由 San Marino Interior Design 提供

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責任編輯：關海儀

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裝修設計 納米樓 沙田 設計 供樓負擔 蔚景園

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