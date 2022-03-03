【職場熱話】現職5年月入7萬 經常加班失動力不願升職 打工仔：不希望50歲還要加班

不知道大家寧高人工但經常要加班還是人工一般但不用加班呢? 近日有網民於網上討論區「連登」發文，指自己現時的月薪雖然可觀，但卻經常要加班，使他感到十分辛苦，而他自大學畢業起便在現公司工作，經已工作了5年，但他現時卻對工作完全失去了熱情。

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樓主指他自大學畢業後便到了他一直夢寐以求的公司工作，雖然他現時月薪一個月有7萬，但他經已工作得非常厭世，完全失去了動力，而且他指這份工作職級愈高便加班愈多，他看見他的上司天天加班至10點，而他不希望到了40、50歲還要加班，他也不明白上司有家人及小朋友還要天天加班是要如何平衡生活及工作，樓主指他經已不想再拼搏，只要保留現時的人工便好了。

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此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指，「有很多人工作比你更辛苦，但月薪卻只有2萬，你要知足。」，「想知道你被動收入有多少。」，也有人指，「人家加班至10點，但人工只有2萬，但你卻有7萬，你這樣想又會不會有多一點的熱誠？」。

另有網民指，「若你沒有負擔又不用養家便辭職休息一下吧，人生苦短，不要辛苦自己。」。

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責任編輯：關海儀