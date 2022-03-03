【職場熱話】 公司硬性規定確診員工 要持檢測站陰性報告 打工仔折騰一個月「陽轉陰」 最終難逃被解僱

不知道大家有沒有在確診新冠肺炎康復後卻被公司解僱的經歷呢？近日有網民於網上討論區「連登」發文，指自己經快速測試後確診，而公司則要求要有政府的檢測結果信息，然而他等了很多天還未有結果，由確診至康復後的報告，他前前後後各等了十天，最後上司以工作表現為由而解僱他，樓主因而感到十分無奈。

樓主經歷：

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此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「可以試下跟政府機構投訴。」，「 要公司等14天便好了，你卻玩足了整整一個月。」，也有人指，「快點開那公司的名字吧，既然公司也解僱了你。」。

而樓主最後也在討論區留言指，「公司一共解僱了30-40人」，「我家人更慘，即使康復了也需入隔離酒店。」。

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責任編輯：關海儀