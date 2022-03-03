【樓市熱話】 屋企人多擠迫 WFH開會傾電話感不便 打工仔欲租屋預算僅6千 猶豫租唐樓或工廈

香港疫情自第5波爆發後，不少公司也實施在家工作，然而有些人為此感到十分苦惱，認為家不是工作的好地方，最近有網民於網上討論區「連登」發文，指自己的家十分擠迫，因此在家工作感到十分不便，而最近他打算搬出去，然而資金有限，只能租唐樓或工廈，他於是向網民詢問有沒有可靠的平台或地產經紀可介紹。

樓主經歷：

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

【樓市熱話】夫婦欲置業手持1200萬 心儀海怡半島卻怕舊 欲買啟德新盤又感配套未完善 【下一頁】

同場加映：【青姐話】前方是絕路 希望在轉角

此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指，「你回公司坐吧！」，「工廈也可以交通方便，價錢不貴，但要小心有法律問題。」，也有人指，「你把這些錢給家人及親戚跟他們溝通你要開會或打電話不就行了嗎？」。

另有網民指，「 你可以考慮找那些3、4星長租酒店包水電，但不肯定現時會不會貴，不要夾租，同時要小心自己財物。」。

同場加映：【溫股知新】俄烏只是第一關 投資高息股最啱

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：關海儀