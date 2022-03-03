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【樓市熱話】 屋企人多擠迫 WFH開會傾電話感不便 打工仔欲租屋預算僅6千 猶豫租唐樓或工廈

理財智慧 16:49 2022/03/03

分享：

香港疫情自第5波爆發後，不少公司也實施在家工作，然而有些人為此感到十分苦惱，認為家不是工作的好地方，最近有網民於網上討論區「連登」發文，指自己的家十分擠迫，因此在家工作感到十分不便，而最近他打算搬出去，然而資金有限，只能租唐樓或工廈，他於是向網民詢問有沒有可靠的平台或地產經紀可介紹。

樓主經歷：

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【樓市熱話】夫婦欲置業手持1200萬   心儀海怡半島卻怕舊   欲買啟德新盤又感配套未完善   【下一頁】 

同場加映：【青姐話】前方是絕路 希望在轉角

此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指，「你回公司坐吧！」，「工廈也可以交通方便，價錢不貴，但要小心有法律問題。」，也有人指，「你把這些錢給家人及親戚跟他們溝通你要開會或打電話不就行了嗎？」。

另有網民指，「 你可以考慮找那些3、4星長租酒店包水電，但不肯定現時會不會貴，不要夾租，同時要小心自己財物。」。

同場加映：【溫股知新】俄烏只是第一關 投資高息股最啱

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責任編輯：關海儀

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