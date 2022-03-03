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【職場熱話】Google美國員工結束在家工作　4月起重開辦公室

商業 18:00 2022/03/03

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科技巨頭Google昨（2日）表示，將於4月重開辦公室，要求Google美國員工每周至少回辦公室三天。（法新社資料圖片）

新冠病毒疫情持續兩年，不少企業於疫情爆發初期也關閉辦公室，轉為在家工作模式，但隨人們開始習慣在疫情下生活，企業營運漸重回正軌。科技巨頭Google昨（2日）表示，將於4月重開辦公室，要求Google美國員工每周至少回辦公室三天。

【職場文化】遙距工作令孤獨感大增　3招紓緩員工心理需求

據外媒《CNN》報道，Google早於2020年疫情爆發初期，便向員工提供「自願性在家工作」模式，惟隨疫情漸趨穩定，Google昨（2日）表示將於4月4日結束「自願性在家工作」，要求員工每周至少回辦公室工作三天，員工可根據他們所屬團隊和負責產品的需求，自行決定哪三天回辦工室工作。但Google亦有向員工提供彈性方案，員工可因應個人情況申請延長4月4日後在家工作、申請永久遠程辦公或更改其主要辦公地點。Google透露，自去年6月起，已批准全球近1.4萬名員工的申請。 

Google補充指，該政策適用於Google在美國矽谷灣區的辦公室和其他幾個美國地點，而返回辦公室的員工將需要接種疫苗，除非他們已獲得醫療或其他豁免批准。同時，Google於上周起宣布，已接種疫苗的矽谷辦公室員工不必佩戴口罩。由Google放寛防疫政策可見，該企似乎對讓員工重返辦公室持樂觀態度。

【職場文化】專業人才難求　3招提升招聘成功率

【職場文化】推行五小時工作制　有助企業招聘及留住人才

責任編輯：文睿

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