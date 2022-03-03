【烏克蘭】烏克蘭點名呼籲Sony PlayStation、微軟Xbox　停止支援俄羅斯

烏克蘭與俄羅斯的戰事持續延燒多日，一眾科企陸續跟隊制裁俄羅斯，表達對烏克蘭俄羅斯戰爭的立場。烏克蘭副總理Mykhailo Fedorov日前再於個人Twitter上點名呼籲微軟（Microsoft）旗下Xbox及Sony PlayStation，盼望Xbox及PlayStation加入制裁俄羅斯。

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▲ （烏克蘭副總理Mykhailo Fedorov個人Twitter截圖）

Mykhailo Fedorov向兩大電玩遊戲巨擘表示：「你一定知道烏克蘭正在發生甚麼事情，俄羅斯不是向烏克蘭宣戰，而是向所有文明世界宣戰。」若Xbox及PlayStation支持現代人們的價值觀，就該離開俄羅斯市場。

目前Xbox及PlayStation並未針對Mykhailo Fedorov的要求作出回覆，不過Sony與微軟，已有在不同領域推出制裁俄羅斯的措施。

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責任編輯：張寶燕

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