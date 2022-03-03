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【烏克蘭】烏克蘭點名呼籲Sony PlayStation、微軟Xbox　停止支援俄羅斯

科技 15:15 2022/03/03

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烏克蘭與俄羅斯的戰事持續延燒多日，一眾科企陸續跟隊制裁俄羅斯，表達對烏克蘭俄羅斯戰爭的立場。烏克蘭副總理Mykhailo Fedorov日前再於個人Twitter上點名呼籲微軟（Microsoft）旗下Xbox及Sony PlayStation，盼望Xbox及PlayStation加入制裁俄羅斯。

【烏克蘭戰爭】俄羅斯間諜衛星已失聯！　黑客組織「匿名者」：成功癱瘓俄羅斯國家航天公司

【烏克蘭戰爭】反擊英國制裁　俄羅斯拒絕發射OneWeb互聯網衛星

（烏克蘭副總理Mykhailo Fedorov個人Twitter截圖）

Mykhailo Fedorov向兩大電玩遊戲巨擘表示：「你一定知道烏克蘭正在發生甚麼事情，俄羅斯不是向烏克蘭宣戰，而是向所有文明世界宣戰。」若Xbox及PlayStation支持現代人們的價值觀，就該離開俄羅斯市場。

目前Xbox及PlayStation並未針對Mykhailo Fedorov的要求作出回覆，不過Sony與微軟，已有在不同領域推出制裁俄羅斯的措施。

【烏克蘭】Tim Cook終跟隊抵制俄國　俄羅斯無iPhone賣？

責任編輯：張寶燕

三星（Samsung）早前舉行Samsung Galaxy Unpacked 2022發布會，揭曉年度旗艦手機Galaxy S22系列。至於全新的Galaxy S22系列有何過人之處？本報記者就搶先上手試玩頂級版本Galaxy S22 Ultra！

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