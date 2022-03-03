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【異動股】業績優於預期　創科最多曾升逾13%

股樓投資 14:22 2022/03/03

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創科實業(00669)  今早股價抽上，盤中曾高見141.6元一度彈高13.5%。花旗發表報告表示，創科實業去年純利10.99億美元，按年升37%，略優於該行原預期10.92億元，指公司去年收入按年升35%至132億美元亦優預期，決定上調對其今明兩年每股盈利預測1至3%。該行重申對創科「買入」投資評級，目標價由183元上調至190元，相當明年預測市盈率29倍。

同場加映  【溫股知新】俄烏只是第一關 投資高息股最啱

該行指，去年業績顯示公司明顯提升了市場份額。創科實業管理層在線上分析員會議，給予至2024年銷售目標達到200億美元，在2021年至2024年收入複合增長率指引約為20%，料2022年可錄雙位數字增長，並計劃2024年美國廠房產出於全體廠房佔比介乎30至40%。

【港股追蹤】燃氣股業績在即 摩通首選呢2隻股份 潛在升幅達3成

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撰文 : 周兆邦

創科實業（00669） 港股

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