【異動股】業績優於預期　創科最多曾升逾13%

創科實業(00669) 今早股價抽上，盤中曾高見141.6元一度彈高13.5%。花旗發表報告表示，創科實業去年純利10.99億美元，按年升37%，略優於該行原預期10.92億元，指公司去年收入按年升35%至132億美元亦優預期，決定上調對其今明兩年每股盈利預測1至3%。該行重申對創科「買入」投資評級，目標價由183元上調至190元，相當明年預測市盈率29倍。

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該行指，去年業績顯示公司明顯提升了市場份額。創科實業管理層在線上分析員會議，給予至2024年銷售目標達到200億美元，在2021年至2024年收入複合增長率指引約為20%，料2022年可錄雙位數字增長，並計劃2024年美國廠房產出於全體廠房佔比介乎30至40%。

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