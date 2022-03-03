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【烏克蘭戰爭】澤連斯基稱近萬俄軍被殲 政府邀俄母領被俘兒

環球政治 14:07 2022/03/03

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烏克蘭戰事開始後，俄羅斯一直對外保密俄軍的損失狀況，烏克蘭則聲稱俘虜多名俄軍。烏克蘭總統澤連斯基近日聲稱，俄軍士氣愈來愈差，已有近萬俄軍被殲。烏克蘭政府公開邀請俄羅斯士兵的母親，到首都基朝親自帶回被俘的兒子，表明烏克蘭與俄羅斯政府不一樣。

【烏克蘭戰爭】美制裁22個俄羅斯實體 對白俄出口管制 【下一頁】

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）周三（2日）發表新影片，聲稱俄軍士氣持續受打擊及低落，以及消滅約9,000俄羅斯入侵者，揚言烏克蘭不會屈服於俄羅斯，並對民眾及軍隊力抗入侵感到自豪。澤連斯基更指，不少被俘俄軍不知為何會人在烏克蘭，稱他們是被利用的一群。

烏克蘭國防部周三（2日）發表聲明，邀請俄羅斯士兵的母親前往首都基輔，帶回被俘虜的俄軍士兵兒子。國防部更附上電話號碼及電郵地址，供查詢被俘俄軍的資料。國防部更表明，烏克蘭與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）不同，不會向母親及其被俘兒子發動戰爭。

【烏克蘭戰爭】俄富豪班主受壓賣車路士 幫助受影響人士 【下一頁】

英國每日郵報指出，即使俄羅斯士兵的母親有意領回兒子，或需先到加里寧格勒（Kaliningrad）或白俄羅斯首都明斯克（Minsk），再前往波蘭邊境地區，才可能獲護送至基輔與兒子重聚。

自戰事開始後，烏克蘭政府聲稱已俘虜數十名俄軍，並持續利用各種手段，減少俄羅斯國內對入侵烏克蘭的支持。有網上影片顯示，有被俘年輕俄軍獲准打電話回家。

網傳被俘俄軍打電話報平安的影片

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責任編輯：吳漢培

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