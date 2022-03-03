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九倉1997績後見反彈 追入定減磅？

股市 13:44 2022/03/03

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九龍倉置業 （01997） 今午公布業績，績後股價半日升逾2%見反彈。九倉去年轉虧為盈賺43.39億元，基礎淨盈利按年跌13%至65.18億元，末期息派0.64元，九倉股價見反彈，投資者或憧憬見底，望追入博反彈，不過光大新鴻基財富管理策略師溫傑（比比）認為反彈宜減磅不宜追入，預計要留意全民檢測過後，九倉業績如何。他又提出收租股的一個致命傷，籲投資者要留意。

*俄烏局勢升溫，內地股市將成資金避風港？王良享於《ET財智Talk》大談波動市避險攻略*

九倉 （01997） 營業盈利跌9%至90.64億元，主要是投資物業表現較疲弱，投資物業重估虧損淨額收窄至22億元。溫傑分析指，從會計角度而言，收租股的租金收入未必受商戶銷情影響，真正問題在於收租值業的投資物業減值，以領展 （00823） 2020年業績為例，即使租收高達100億，但仍受累投資物業減值230億而虧損。溫傑預計收租股上半年業績表現差，建議九倉股價反彈後應減磅，不建議買入，如長綫看好宜分注買入，亦要留意全民檢測過後的業績。

*即睇足本分析：重溫今早《ET開市直擊》（16：30-21：19），溫傑（比比）為你評市論股兼推介潛力股* →【按此速睇 - 附time code】

*重溫《開市追揸沽》譚智樂（Arnold）為你分析俄羅斯、烏克蘭形勢發展及對市場影響*

欄名 : 3分鐘睇股

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