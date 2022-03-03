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【MPF】積金評級：2月強積金人均蝕約5700元　中港股票基金連續4個月損手

Hot Talk 13:41 2022/03/03

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積金評級公佈，2月份強積金投資虧損估算約為260億元，以 450 萬名強積金成員計算，平均每人蝕約5,700元。今年以來本港強積金投資總虧損估算約達612億港元，平均每人虧損約13,500 港元。

根據積金評級數據，量度強積金成分基金平均投資回報的 「積金評級所有基金表現指數」2月下跌了2.02%，今年累計則下滑了4.7%，是自2016年以來最差的開局。貨幣市場基金（非保守基金）是2月一眾強積金分類中唯一錄正回報的基金類別，但期內亦僅升0.86%；貨幣市場基金（保守基金）上月無升跌，已是第二佳表現的強積金類別。上月表現第三佳的強積金類別是債券基金，期內跌0.75%。

美股基金2月挫約3%

中港股票基金已連續4個月損手，上月表現墊底跌3.94%。至於去年表現最佳的美股、歐洲股票以至環球股票基金，2月表現同樣不濟，全月均齊挫約3%，是繼中港股票基金後，上月最差的幾大強積金類別。

積金評級認為，在持續的通脹及息口壓力，加上香港不斷惡化的疫情以及歐洲敵對狀態之下， 料投資市場將繼續大上大落。

另外，計入投資虧損及強積金供款後，積金評級指截至 2 月底止，預計強積金總資產約為 1.129萬億港元，相等於每名強積金成員的平均賬戶結餘為24.8萬元，較上月下跌 1.92%，同時較去年6月底的高位下跌 7.6%。

【ET財智Talk】回顧歷年戰時中港股市　A股將成資金避風港？（立即收看）

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