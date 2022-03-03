【烏克蘭戰爭】美制裁22個俄羅斯實體 對白俄出口管制

歐美針對俄烏戰爭制裁俄羅斯，美國周三（2日）宣布對俄羅斯及白俄羅斯實施新一輪經濟制裁措施。白宮透露會與盟友再制裁22個俄羅斯實體，並將白俄納入出口管制政策範圍。

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白宮譴責白俄容許俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）入侵烏克蘭，周三公布一系列針對俄羅斯及白俄羅斯的經濟制裁措施。

白宮表示美國會將白俄納入出口管制範圍，防止西方技術及軟件通過白俄轉移至俄羅斯。美方表示對白俄實施出口管制，將嚴重限制俄羅斯及白俄獲得軍事入侵所需的技術，阻止其威脅地區穩定及破壞全球安全。

另外，美國及盟國將會再制裁22個俄羅斯國防相關實體，這些實體負責為俄羅斯軍方製造戰鬥機、戰車、導彈及無人機。

美國及盟國更會針對煉油行業的技術出口實施制裁，指這類措施或有助美國逐漸邁向降低俄羅斯主要能源供應國地位這項目標。

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但美國在石油方面不會採取全面措施制裁俄羅斯。白宮副新聞發言人Karine Jean-Pierre表示，他們減少全球能源供應方面不會取得戰略利益，而制裁俄羅斯石油只會令油價急升，波及美國民眾。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）周三表示，美國會扼殺白俄進口關鍵技術的能力。他更明言白俄總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）繼續支持俄烏戰爭，美方將會加大力度制裁白俄。

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責任編輯：鄭錦玲