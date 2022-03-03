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【澳門賭牌】賭牌可申請續期至年底、金沙銀娛齊升2%　銀娛：全力配合

股市 17:38 2022/03/03

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澳門研賭牌續期至年底，需博企主動申請。

澳門現有6大賭牌營運商批給許可於6月26日結束，澳門經濟財政司司長李偉農表示，現容許賭牌牌主申請延期6個月至今年年底，並指賭牌延期主動權屬博企，並已通知他們，暫未收到正式申請。澳門現正審議博彩法修訂案，預計於6月完成審議，其後才正式啟動賭牌投標工作。

賭牌可短暫延長消息下，濠賭股周四股價造好，兩大藍籌賭股金沙中國 （01928） 升2.2%、銀河娛樂 （00027） 升1.6%。其他濠賭股方面，永利澳門 （01128） 、美高梅中國 （02282） 齊升逾3%，新濠國際 （00200） 更升4.6%，澳博 （00880） 升0.7%。

李偉農指，按時間表，相信仍有足夠時間，亦會爭取儘快完成賭牌投標工作。他也重申，新博彩法案建議給予3年過渡期，處理現有由牌主第三方推廣經營的衛星場問題，相信時間足夠。

 

銀娛歡迎　呂志和：維護國安匹夫有責

銀河歡迎政府准許申講延期，公司不僅會支持及配合有關工作，也為延續及競投牌照作最好準備，上下一心迎接新契機。銀娛主席呂志和形容，「維護國家及澳門特區安全實在匹夫有責」，銀娛經營業務也一直恪守此原則，重申在澳門的投資總額將超過1,000億澳門元，現正在澳門進行的第三、四期投資項目接近500億，證明公司對澳門的長遠信心及積極投入，也會開發更多非博彩設施及配套。

 

【ET財智Talk】回顧歷年戰時中港股市　A股將成資金避風港？（立即收看）

相關文章：

【澳門賭牌】澳門立法會料新《博彩法》於6月26日賭牌屆滿前審議

【澳門賭收】澳門2月博彩收入增6%至77.6億　首兩月仍跌8%

【港股市況】恒生指數午後初段升逾百點、科指跌穿5000點　滙豐反彈3%、ATM向下美團跌3%（不斷更新）

編輯：姚卓然

港股 經濟 博彩 賭博種類 新濠國際（00200） 澳博控股（00880） 美高梅中國（02282） 金沙中國有限公司（01928） 銀河娛樂（00027） 澳門
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