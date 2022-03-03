【澳門賭牌】澳門研賭牌續期至年底　濠賭股普遍向上、金沙升近3%

▲ 澳門研賭牌續期至年底，需博企主動申請。

據澳門電台報道，澳門經濟財政司司長李偉農表示，正研究現有賭牌續期至今年12月31日，他強調賭牌重新競投會配合立法會對修改博彩法法案的立法工作和立法程序，按時間表，相信仍有足夠時間，亦會爭取儘快完成賭牌投標工作。

濠賭股普遍向上，銀娛 （00027） 升1.9%；金沙 （01928） 升2.9%。另外，澳博 （00880） 升1.2%；永利澳門 （01128） 升3.3%；新濠 （00200） 升4.1%；美高梅 （02282） 升1.7%。

李偉農表示，賭牌延期有法律依據，賭牌延期的主動權屬於博企，已通知6間博企，請他們提出賭牌延期的申請，亦說明了有關的提交申請的時間，暫未收到相關的申請文件，相信可在6月26日前完成有關延期的手續。

目前6間博企的博彩經營批給期將於今年6月26日屆滿。

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編輯:姚卓然