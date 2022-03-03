【疫市變陣】澳洲超市夥拍初創企業　推無人機送貨服務

▲ 無人機的自主系統，自動安排飛行路線及時間，繼而將貨物空運至消費者家中。（官方影片截圖）

本港第五波新冠病毒疫情持續惡化，不少港人也轉用外送服務代替外出採購，導致不少網購平台物流人手需求增加。近日，一間由Google支援研發的無人機貨運技術的初創企業Wing與澳洲超級市場Coles宣布合作計劃，將於澳洲坎培拉啟動無人機送貨試驗計劃，預計未來5年內會廣泛使用無人駕駛機送貨服務。

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點到點自主規劃飛行路線 料市場價值高達156億港元

據外媒《ABC News》報道，初創企業Wing與澳洲超級市場Coles目前主要服務範圍為郊區。未來將會在坎培拉設立超市貨倉，貨倉內預先存放250種超市最暢銷的商品，消費者可以透過專用的應用程式訂購商品，收到訂單後，Wing會安排人手整理貨品，其後，透過無人機的自主系統，自動安排飛行路線及時間，繼而將貨物空運至消費者家中。

悉尼大學供應鏈專家Rico Merkert教授表示，澳洲一直有嘗試以無人機運送貨品，而是次擴闊服務範圍，融入人們的日常生活中也是合乎邏輯的步驟。

Wing董事總經理Simon Rossi表示，即使以無人機運送貨品，但仍有飛行員監控無人機的運作，如飛行路徑等，每位飛行員同時最多監督15架無人機，惟強調服務仍會由無人機的自主系統作為主導角色。

有分析師亦表示，現時其他企業的送貨服務主要使用送貨司機和騎手，而是次合作計劃是創新的嘗試，預計2025年時，市場價值可高達20億美元（約156億港元）。

無人機送貨面臨兩大安全和私隱問題

惟無人機送貨服務目前仍在試營階段，在這個概念成為可行的業務前，公司需要克服許多後勤障礙和隱私問題。Wing過去十年一直致力研究無人機送貨服務的領域，甚至在堪培拉和昆士蘭開設了與 Coles 類似的外賣連鎖店作為服務的試驗，同時與澳洲民航安全局（CASA）進行多次交涉，方可取得豁免進行測試，其後發現無人機送貨仍有不少限制。

Simon Rossi直言，現時無人機送貨服務並不是以盈利作為目標，服務範圍主要在超市貨倉10公里範圍，無人機亦可以在雨天和薄霧中飛行。另基於安全問題，無人機現時只會在白天進行配送服務。而無人機一次只能攜帶1.5公斤的貨物，難以應付大量的日常生活用品和較重的雜貨。

另外，空間也是無人機送貨服務的考量問題之一。Rico Merkert指出，無人機必須在遠離人群的地方降落，而在人口密集的市區，如墨爾本或悉尼等地，或沒有足夠的著陸空間。Simon Rossi表示，希望該項服務能擴展至市區，未來將會繼續與CASA合作，將服務擴展到空中交通流量更大的地區。

此外，關於無人機的隱私影響一直存在爭議，Simon Rossi強調無人機的攝像頭僅用於「導航目的」，專門研究無人機飛行技術和私隱法的律師Matthew Craven亦表示，無人機不太可能捕捉到任何可識別的人的視野，民眾可以減少對隱私問題的憂慮。

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責任編輯：文睿

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