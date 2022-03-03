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【騰訊700】微信支付降小微商戶支付手續費　小微企業、個體工商戶可獲9折優惠

股市 13:12 2022/03/03

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【騰訊700】微信支付降小微商戶支付手續費　小微企業、個體工商戶可獲9折優惠

騰訊 （00700） 旗下微信支付公布，自2021年9月1日至2024年9月30日，對符合標準的小微商戶實行支付手續費優惠，對小微企業、個體工商戶在微信支付平台上所有支付方式和場景的支付手續費開展9折活動，對有經營行為的個人支付賬戶零錢提現手續費進行減免活動。

微信支付表示，自2021年9月1日，財付通上線多項降費讓利措施以來，已累計惠及上千萬小微商家；並將持續至2024年9月30日；同時，還將繼續通過免費提供二維碼收款安全保障、經營物料優惠等舉措，綜合降低小微商戶的經營成本，多項舉措預計投入超百億元人民幣。

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編輯：姚卓然

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