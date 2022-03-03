【產品回收】Fitbit回收100萬隻lonic智能手錶　擬因電池過熱造成危險

▲ (Fitbit官方網頁截圖)

部份智能手錶用途廣泛，技術亦推陳出新。智能手錶製造商Fitbit宣布，該公司於2017年推出的lonic智能手錶需要回收，原因是智能手錶內的鋰電池可能會出現過熱，存在灼傷用家的危險。

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Fitbit官方宣布指出，lonic智能手錶於2020年已停止生產，是次召回產品在美國已售出約100萬隻產品；而該型號在全球其他地方則售出達69萬隻。根據美國消費品安全委員會報告，美國Fitbit收到115份手錶電池過熱報告，其他地方則收到59份電池過熱報告。事故方面，美國有78宗燒傷報告，三級燒傷有2宗，二度燒傷有4宗及全球其他地方則有40宗燒傷報告。

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Fitbit聲明指，用戶健康及安全是品牌首要任務。Fitbit Ionic將為客戶提供退款，但是次自願回收只是Fitbit Ionic個別型號，其他Fitbit智能手錶則不受影響。有關退款安排，Fitbit已設立一個回收網頁，專門替是次回收進行退款安排。

責任編輯：向頌勤

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