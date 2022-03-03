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【大灣區】聯泰行夥生產力局實行智能化　料鮮蛋液產能由30噸增2至3倍

商業 15:37 2022/03/03

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本地蛋液生產商聯泰香港鮮蛋液有限公司（聯泰行）設立香港首條鮮蛋液智能生產線。

香港生產力促進局（生產力局）公布，與本地蛋液生產商聯泰香港鮮蛋液有限公司（聯泰行）簽署合作協議，設立香港首條鮮蛋液智能生產線。產能提高後，該企將由B2B（企業對企業），拓展至B2C（企業對消費者）的零售業務，同時有助品牌進軍大灣區市場。

【台灣過江龍】台式純素茶飲店NUTTEA落戶香港3年　港門店增至12家

鮮蛋液每日生產30噸　惟仍供不應求
聯泰行是蛋品進口商，並於2013年設立香港第一家巴斯德消毒鮮蛋液加工廠。現時每日生產30噸鮮蛋液，作為食品加工過程中的原材料，可用於製作不同糕點、麵包、中西菜式。

據指，該企目前供應鮮蛋液至全港數百間食肆、餅店及連鎖餐廳，市佔率近3成。不過，由於現有生產系統接近飽和，聯泰行經過生產力局的技術顧問進行評估後，希望透過智能生產線提升產能，減低營運成本，同時拓展市場。故建設了鮮蛋液智能生產線。

【第五波疫情】皇玥支持醫護人員推買一送一優惠　優惠期截至3月31日

智能化生產　產能提高2至3倍
該項目申請並獲得港府的創新科技署「再工業化資助計劃」，資助1,490萬元。聯泰行董事總經理楊金炎表示，部分工序需依靠人手完成，未能有效加大產能。

他預計兩年內智能化生產投產後，有助減省勞動密集型工作、生產時間及人為錯誤，整體節省成本達30%。產能方面，更大幅提升2至3倍，每日可生產60至70噸鮮蛋液。

【台灣過江龍】NUTTEA夥港人疫下擴充海外業務　5家海外店相繼開業

責任編輯：馬意文

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