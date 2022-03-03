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【AlipayHK】AlipayHK App點擊「陪你居家抗疫」橫幅　可領取超過20個品牌的優惠券

Hot Talk 13:02 2022/03/03

分享：

【AlipayHK】AlipayHK App點擊「陪你居家抗疫」橫幅　可領取超過20個品牌的優惠券

HKTVmall宣布可能取消訂單之際，AlipayHK宣布，即日起至3月31日，於AlipayHK App首頁點擊「陪你居家抗疫」橫幅進入專區，便可領取超過20個品牌的優惠券，於線上或線下購買生鮮食品、日用商品等，當中包括Ztore、HOME+、MangoMall、天貓等生活百貨網購平台，消費滿指定金額即獲立減優惠。

HKTVmall：已付款訂單有可能被取消【下一頁】

同時，AlipayHK聯乘HKTVmall、iHerb、Deliveroo、foodpanda等熱門線上平台推出禮品券，低至5折購買電子現金券。每逢周五上午11點，將會限量送出5元優惠券，於線上消費滿50元即可使用，也會推出熱門商品優惠供搶購，包括防疫用品、餐飲、數碼娛樂等。

*俄烏局勢升溫，內地股市將成資金避風港？王良享於《ET財智Talk》大談波動市避險攻略*

相關文章：【第五波疫情】螞蟻集團旗下AlipayHK減免中小商戶交易費　為期6個月

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