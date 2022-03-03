【烏克蘭戰爭】反擊英國制裁　俄羅斯拒絕發射OneWeb互聯網衛星

▲ 俄羅斯航天局局長Dmitry Rogozin表示，除非英國政府會出售其在OneWeb的股份，否則將拒絕發射OneWeb互聯網衛星。（法新社）

英國早前對俄羅斯進行制裁，包括限制所有英國公民及組織，與俄羅斯中央銀行、國家財富基金及俄羅斯財政部進行金融交易，以及立法禁止所有與俄羅斯有關聯的船隻，停泊英國港口。俄羅斯日前就制裁作出反擊，拒絕發射全球通訊公司OneWeb的互聯網衛星。

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至今為止，已有428顆OneWeb衛星通過俄羅斯的聯盟號火箭發射到低地球軌道。OneWeb正計劃利用648顆第一代衛星，從太空提供全球互聯網覆蓋。

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但據《CNBC》報道，俄羅斯航天局局長Dmitry Rogozin表示，除非OneWeb保證不會被用於軍事目的，以及英國政府會出售其在OneWeb的股份，否則將拒絕發射OneWeb互聯網衛星。

英國：絕不會出售股份

英國商業及能源部大臣Kwasi Kwarteng表示：「俄羅斯航天局的要求是一個不可能的事情。」而OneWeb並沒有與俄方進行談判，英國政府亦不會出售其股份。現時正與其他股東接觸，討論下一步行動。

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責任編輯：陳卓賢