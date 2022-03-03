  • 22°C
香港時間 : 2022303日 (四) 14:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【烏克蘭戰爭】反擊英國制裁　俄羅斯拒絕發射OneWeb互聯網衛星

科技 13:10 2022/03/03

分享：

俄羅斯航天局局長Dmitry Rogozin表示，除非英國政府會出售其在OneWeb的股份，否則將拒絕發射OneWeb互聯網衛星。（法新社）

英國早前對俄羅斯進行制裁，包括限制所有英國公民及組織，與俄羅斯中央銀行、國家財富基金及俄羅斯財政部進行金融交易，以及立法禁止所有與俄羅斯有關聯的船隻，停泊英國港口。俄羅斯日前就制裁作出反擊，拒絕發射全球通訊公司OneWeb的互聯網衛星。

【烏克蘭】PayPal加入制裁行動　停止接受俄羅斯新用戶

至今為止，已有428顆OneWeb衛星通過俄羅斯的聯盟號火箭發射到低地球軌道。OneWeb正計劃利用648顆第一代衛星，從太空提供全球互聯網覆蓋。

【烏克蘭】微軟：可識別俄羅斯惡意軟件FoxBlade　能3小時內為烏克蘭政府更新防禦系統

但據《CNBC》報道，俄羅斯航天局局長Dmitry Rogozin表示，除非OneWeb保證不會被用於軍事目的，以及英國政府會出售其在OneWeb的股份，否則將拒絕發射OneWeb互聯網衛星。

英國：絕不會出售股份

英國商業及能源部大臣Kwasi Kwarteng表示：「俄羅斯航天局的要求是一個不可能的事情。」而OneWeb並沒有與俄方進行談判，英國政府亦不會出售其股份。現時正與其他股東接觸，討論下一步行動。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【烏克蘭】Facebook擴大制裁俄羅斯政策　全球停止推薦俄羅斯官媒
2022/03/02
【烏克蘭】Facebook擴大制裁俄羅斯政策　全球停止推薦俄羅斯官媒
【烏克蘭】俄羅斯限制Twitter流量　因「虛假」貼文數量太多？
2022/03/02
【烏克蘭】俄羅斯限制Twitter流量　因「虛假」貼文數量太多？
【烏克蘭】運動品牌加入制裁　Nike暫停營運俄羅斯網店
2022/03/02
【烏克蘭】運動品牌加入制裁　Nike暫停營運俄羅斯網店
【烏克蘭戰爭】俄羅斯間諜衛星已失聯！　黑客組織「匿名者」：成功癱瘓俄羅斯國家航天公司
2022/03/02
【烏克蘭戰爭】俄羅斯間諜衛星已失聯！　黑客組織「匿名者」：成功癱瘓俄羅斯國家航天公司

你可能感興趣

【烏克蘭】Facebook擴大制裁俄羅斯政策　全球停止推薦俄羅斯官媒
14:35 2022/03/02
【烏克蘭】Facebook擴大制裁俄羅斯政策　全球停止推薦俄羅斯官媒
【烏克蘭】俄羅斯限制Twitter流量　因「虛假」貼文數量太多？
14:00 2022/03/02
【烏克蘭】俄羅斯限制Twitter流量　因「虛假」貼文數量太多？
【烏克蘭】運動品牌加入制裁　Nike暫停營運俄羅斯網店
15:05 2022/03/02
【烏克蘭】運動品牌加入制裁　Nike暫停營運俄羅斯網店
烏克蘭 航天科技 軍事 俄羅斯 英國 制裁 戰爭

下一篇文章

【Apple Event】蘋果下周三凌晨發布新品　將有哪款新iPhone、MacBook？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【烏克蘭戰爭】俄羅斯間諜衛星已失聯！　黑客組織「匿名者」：成功癱瘓俄羅斯國家航天公司
【烏克蘭戰爭】俄羅斯間諜衛星已失聯！　黑客組織「匿名者」：成功癱瘓俄羅斯國家航天公司
【烏克蘭】Tim Cook終跟隊抵制俄國　俄羅斯無iPhone賣？
【烏克蘭】Tim Cook終跟隊抵制俄國　俄羅斯無iPhone賣？
【機迷熱話】零件庫存耗盡　Sony4月底全面終止PS3維修服務
【機迷熱話】零件庫存耗盡　Sony4月底全面終止PS3維修服務
【烏克蘭】微軟：可識別俄羅斯惡意軟件FoxBlade　能3小時內為烏克蘭政府更新防禦系統
【烏克蘭】微軟：可識別俄羅斯惡意軟件FoxBlade　能3小時內為烏克蘭政府更新防禦系統
【無線充電】Chromebook 手寫筆新標準　USI 2.0兼容NFC無線充電
【無線充電】Chromebook 手寫筆新標準　USI 2.0兼容NFC無線充電
【社區隔離】SmarTone斥資千萬搭建隔離設施5G網絡　向醫護免費提供5G Wi-Fi
【社區隔離】SmarTone斥資千萬搭建隔離設施5G網絡　向醫護免費提供5G Wi-Fi
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款