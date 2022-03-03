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【第五波疫情】香港科技探索旗下HKTV Mall 稱面對前所未有營運壓力 已付款訂單或被取消

股樓投資 13:28 2022/03/03

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第五波疫情爆發，網購需求短時間內的急增亦考驗了網購平台營運商的負荷能力。香港科技探索(01137)旗下的HKTV Mall宣布，疫情嚴峻，確診人數急升，正面對前所未有營運壓力，已付款的訂單可能被取消，會盡早通知客戶。香港科技探索下午1時報8.1元，跌3%。

HKTV Mall表示，即使公司已盡力維持營運，包括抽調辦公室員工支援貨倉和前線，但仍面對前線人手極度短缺、供應商及商戶未能供貨、物流夥伴服務暫停，以及尚待公布的全民強制檢測、停市停工及禁足安排等無法控制的因素。

HKTV Mall 日前已稱前線人手非常緊張。日前香港科技探索行政總裁王維基在網上表示，誠邀餐飲業合作成為短期的客戶定單自取點，即市民訂購後可到餐廳取貨。公司亦發廣告招聘大量人手，包括司機及派貨員等，以求提供穩定服務。

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撰文 : 李尚毅

香港科技探索（01137） 港股

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