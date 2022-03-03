【網民熱話】冬天用儲水式熱水爐 只得幾分鐘熱水 欲罪控告發明者及生產商 港男揚言「死咗都要告」

寒冬來襲，儲水式熱水爐的用家都需在熱水用完前趕緊完成洗澡，不然就得面對寒風刺骨的情況。天文台在早前連日發出寒冷天氣警告，更錄得入冬以來最低溫。有網民就在「連登」討論區發文指不明何人發明儲水式熱水爐，更揚言要以危害人類罪控告到海牙國際法庭。

樓主受低溫之苦且用儲水式熱水爐，連洗澡都未能好好享受，稱只得幾分鐘根本不夠用。因而想以危害人類罪控告儲水式熱水爐的發明者及生產商，並告到海牙國際法庭，更指即使死了都要告。

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有網民認為「方法是裝一桶熱水到熱水爐再煲滾才去沖涼，就可多一桶熱水用了」、「以前年代的人在露臺是煲水用毛巾抹身」、「煤氣+浴室寶，開暖氣吹暖才去沖涼」。

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亦有網民指「為什麼還要用儲水式熱水爐」、「換部即熱式想沖幾耐都得」；有網民更笑言「窮人無人權的」、「訓練你做西伯利亞人」、「處死式電熱水爐」。

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責任編輯：陸盈希