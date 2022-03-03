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【大行報告】野村：年底前中港通關可能性不大　削友邦新業務價值增長預測及降目標價

股市 12:47 2022/03/03

分享：

野村因應疫情發展降削邦新業務價值增長預測，目標價微降至91.26元。

野村因應Omicron變種病毒的引發第五波疫情，將AIA友邦 （01299） 今明兩年中港新業務價值增長預測下調，並將該股目標價由原來的92.78 元降至91.26元，維持「中性」評級。野村又指，看好中國財險 （02328） 及平保 （02318） 多於友邦。

料友邦每股派息1.458元

野村將友邦2022年及2023年按實質滙率計算的新業務價值預測增長，由原來的25%及24%分別降至17%及21%。該行又預期，友邦的稅後營運溢利（OPAT）升幅及股息增長去年均錄7.8%，至於每股派息預測則為1.458元。

基於友邦完成東亞人壽的收購交易後已將後者整合，加上本港疫情回升下中港年底前通關機會不大，野村將友邦今明兩年本港新業務價值預測增長由之前的55%及40%，分別大削至21%及30%。內地業務方面，野村最新將友邦今明兩年內地新業務價值增長預測分別下調至21%及25%，該行對兩者之前的預測均為30%。

野村解釋，友邦2020年將5間地區分支轉化為全資附屬公司後，於四川、河北、湖北及天津開展營運，在地理擴張的機遇下，相信公司的內地新業務價值增長料仍能維持雙位數，遠較同業為快。

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港股 大行報告 疫情 中國平安（02318） 友邦保險（01299） 目標價 中國財險（02328）
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