  • 22°C
香港時間 : 2022303日 (四) 15:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【職場熱話】WFH好處多 能專注工作不受同事影響 打工仔喜言「WFH真係好爽」

理財智慧 15:04 2022/03/03

分享：

疫情來勢洶洶，不少公司為了員工安全紛紛實行WFH。不知WFH的打工仔們覺得在家工工作還是公司工作更好呢？近日就有網民在「Dcard」討論區發文指WFH能睡到12點才起床，又不受同事影響工作效率，可比原定時間更早下班，因此感到滿足。

樓主指上班時間為上午10點至下午7點。WFH時若然早上不用開會，可以12點才起床。平日在公司同事會有很多話說，但他又不能一心二用，有時要到7點多才完成所有工作。現在WFH可以專注工作，最快2小時就完成。若然不用開會，更可以提早下班。

【筍工推介】1823招聘客戶服務主管 月薪逾2.6萬元 中學畢業有行政工作經驗可申請見下頁

    點擊圖片放大
    +6
    +5

同場加映：【溫股知新】俄烏只是第一關%20投資高息股最啱 

有網民認為「我公司是間斷WFH，好多事在公司才做到，加上工作涉及很多個人資料，所以在家其實沒什麼做。回到公司卻根本不夠時間，我寧願每日回去上班」。

【職場熱話】本被公司取錄   卻因一事沒做好被公司出爾反爾   打工仔感氣憤喊不請也罷下一頁

亦有網民指「我反而在公司好快做完，沒工作又要扮工作好辛苦。WFH可以不用扮，做完就睇片、打機」、「WFH無做過，淨攞人工」、「WFH每日工作一個小時內，然後打機，人工照收」。

同場加映：【青姐話】前方是絕路%20希望在轉角 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【 https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

責任編輯：陸盈希

開啟hket App，閱讀全文
疫情 編輯 行政

上一篇文章

【職場熱話】自私同事公司播毒 不信檢測呈陽性仍與他人「吹水聊天」 打工仔被傳染 憂惹家人感不滿

下一篇文章

【職場熱話】疫情下公司實行WFH 被取消膳食津貼和加班費 打工仔：連新年開工利是都冇派
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【二手樓價】筲箕灣香島三房呎價跌穿2萬　業主損手逾「1球」離場
【二手樓價】筲箕灣香島三房呎價跌穿2萬　業主損手逾「1球」離場
【俄烏局勢】據報北溪二號公司已裁掉所有員工 考慮申請破產
【俄烏局勢】據報北溪二號公司已裁掉所有員工 考慮申請破產
【二手樓價】荃灣中心兩房上車首期40萬有找　業主減價平賣只因當年買得平
【二手樓價】荃灣中心兩房上車首期40萬有找　業主減價平賣只因當年買得平
【有相睇】赤柱村道大宅連地皮放售　叫價10億　奢華洋房面積逾7400呎　業主背景有來頭
【有相睇】赤柱村道大宅連地皮放售　叫價10億　奢華洋房面積逾7400呎　業主背景有來頭
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
【大行點睇】新世界中期績後 大行最新評級及目標價一覽
【大行點睇】新世界中期績後 大行最新評級及目標價一覽
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款