【職場熱話】WFH好處多 能專注工作不受同事影響 打工仔喜言「WFH真係好爽」

疫情來勢洶洶，不少公司為了員工安全紛紛實行WFH。不知WFH的打工仔們覺得在家工工作還是公司工作更好呢？近日就有網民在「Dcard」討論區發文指WFH能睡到12點才起床，又不受同事影響工作效率，可比原定時間更早下班，因此感到滿足。

樓主指上班時間為上午10點至下午7點。WFH時若然早上不用開會，可以12點才起床。平日在公司同事會有很多話說，但他又不能一心二用，有時要到7點多才完成所有工作。現在WFH可以專注工作，最快2小時就完成。若然不用開會，更可以提早下班。

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有網民認為「我公司是間斷WFH，好多事在公司才做到，加上工作涉及很多個人資料，所以在家其實沒什麼做。回到公司卻根本不夠時間，我寧願每日回去上班」。

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亦有網民指「我反而在公司好快做完，沒工作又要扮工作好辛苦。WFH可以不用扮，做完就睇片、打機」、「WFH無做過，淨攞人工」、「WFH每日工作一個小時內，然後打機，人工照收」。

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責任編輯：陸盈希