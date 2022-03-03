【職場熱話】疫情下公司實行WFH 被取消膳食津貼和加班費 打工仔：連新年開工利是都冇派

疫情引致不少公司轉為在家工作，但對於員工津貼方面可能會有調整或為了節省開支而取消。近日有網民在「連登」討論區發文指公司疫情下實行WFH，繼而取消膳食津貼和加班費，因而感到不滿，更斥「垃圾公司」。

樓主指其工作公司本身有膳食津貼，HR指因為實行WFH而暫停。本身亦有加班費，但因為WFH不能準確計算鐘數，所以都被取消。他更指就連新年的開工利是都沒有派，感到不滿更直言「垃圾公司」。

【筍工推介】1823招聘客戶服務主管 月薪逾2.6萬元 中學畢業有行政工作經驗可申請【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

同場加映：【溫股知新】俄烏只是第一關%20投資高息股最啱

有網民指「現在公司沒有津貼和加班費的情況下帶住一班同事，還想同事出多點力...」、「認真有些公司連WFH都無，直接No pay，有些疫情開始至今，一點著數都無攞過」。

【職場熱話】臨收工接到工作 OT完成仍受責 上司問何不用休息時間 打工仔：點解覺得是理所當然？【下一頁】

亦有網民指「要不要再給你交通津貼」、「WFH又要什麼膳食津貼」、「直頭要Cut人工，你WFH真的做到收工？」；有網民言「我前公司反而有加，為了鼓勵員工搭的士返回辦公室」。

同場加映：【青姐話】前方是絕路%20希望在轉角

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【 https://bit.ly/2zJY7DJ 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陸盈希