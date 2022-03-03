  • 22°C
香港時間 : 2022303日 (四) 15:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【職場熱話】疫情下公司實行WFH 被取消膳食津貼和加班費 打工仔：連新年開工利是都冇派

理財智慧 15:04 2022/03/03

分享：

疫情引致不少公司轉為在家工作，但對於員工津貼方面可能會有調整或為了節省開支而取消。近日有網民在「連登」討論區發文指公司疫情下實行WFH，繼而取消膳食津貼和加班費，因而感到不滿，更斥「垃圾公司」。

樓主指其工作公司本身有膳食津貼，HR指因為實行WFH而暫停。本身亦有加班費，但因為WFH不能準確計算鐘數，所以都被取消。他更指就連新年的開工利是都沒有派，感到不滿更直言「垃圾公司」。

【筍工推介】1823招聘客戶服務主管 月薪逾2.6萬元 中學畢業有行政工作經驗可申請見下頁

    點擊圖片放大
    +6
    +5

同場加映：【溫股知新】俄烏只是第一關%20投資高息股最啱

有網民指「現在公司沒有津貼和加班費的情況下帶住一班同事，還想同事出多點力...」、「認真有些公司連WFH都無，直接No pay，有些疫情開始至今，一點著數都無攞過」。

【職場熱話】臨收工接到工作 OT完成仍受責 上司問何不用休息時間  打工仔：點解覺得是理所當然？下一頁

亦有網民指「要不要再給你交通津貼」、「WFH又要什麼膳食津貼」、「直頭要Cut人工，你WFH真的做到收工？」；有網民言「我前公司反而有加，為了鼓勵員工搭的士返回辦公室」。

同場加映：【青姐話】前方是絕路%20希望在轉角 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【 https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

責任編輯：陸盈希

開啟hket App，閱讀全文
疫情 在家工作 交通津貼

上一篇文章

【職場熱話】WFH好處多 能專注工作不受同事影響 打工仔喜言「WFH真係好爽」

下一篇文章

【網民熱話】冬天用儲水式熱水爐 只得幾分鐘熱水 欲罪控告發明者及生產商 港男揚言「死咗都要告」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【二手樓價】筲箕灣香島三房呎價跌穿2萬　業主損手逾「1球」離場
【二手樓價】筲箕灣香島三房呎價跌穿2萬　業主損手逾「1球」離場
【俄烏局勢】據報北溪二號公司已裁掉所有員工 考慮申請破產
【俄烏局勢】據報北溪二號公司已裁掉所有員工 考慮申請破產
【二手樓價】荃灣中心兩房上車首期40萬有找　業主減價平賣只因當年買得平
【二手樓價】荃灣中心兩房上車首期40萬有找　業主減價平賣只因當年買得平
【有相睇】赤柱村道大宅連地皮放售　叫價10億　奢華洋房面積逾7400呎　業主背景有來頭
【有相睇】赤柱村道大宅連地皮放售　叫價10億　奢華洋房面積逾7400呎　業主背景有來頭
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
【大行點睇】新世界中期績後 大行最新評級及目標價一覽
【大行點睇】新世界中期績後 大行最新評級及目標價一覽
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款