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【石Sir午市閒談】今日推介山東黃金｜銀娛、潤地、比亞迪、藥明生物、小鵬汽車最新部署

股市 12:51 2022/03/03

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恒生指數中午收報22453點，升109點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介山東黃金 （01787） ，另亦會分析銀娛 （00027） 、潤地 （01109） 、比亞迪 （01211） 、藥明生物 （02269） 、小鵬汽車 （09868） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

想問石Sir問題？ 立即登入留言：https：//bit.ly/3ecufRk

石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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港股 山東黃金（01787） 銀河娛樂（00027） 華潤置地（01109） 比亞迪股份（01211） 藥明生物（02269） 小鵬汽車－W（09868）
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