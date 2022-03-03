【全民檢測禁足】HKTVmall預告超過20%前線未能執勤　已付款訂單或被取消（圖看最新送貨、自取所須時間）

▲ 【全民檢測小禁足】HKTVmall：正面對前所未有的營運壓力 已付款訂單有可能被取消

第五波疫情下，網購平店HKTVmall周四（3月3日）下午在網站發聲明，預告即使顧客已經付款，訂單仍有可能被取消。HKTVmall稱，疫情嚴峻令確診人數急升，HKTVmall人手極度短缺，形容「面對前所未有的營運壓力」。

HKTVmall晚上在社交媒體再發文指，HKTVmall目前前線超過20%人手未能執勤，HKTVmall直言，以往只需要2日送貨，現在可能須要2個星期或更多。HKTVmall指出疫情嚴峻，正面對前所未有營運困難，確診人數急升，「當中不幸地有唔少係我哋嘅同事」。HKTVmall稱，供應商亦因為人手問題未能供貨、物流夥伴服務亦被逼暫停，派送服務現時面臨史無前例壓力。

HKTVmall宣布透明公佈最新消息，包括：各區送貨所須時間、自取點提貨等待時間及前線人手情況。HKTVmall稱：「再次致歉我們未能夠如常完成所有訂單，但我哋會繼續搵方法。」HKTVmall表示，仍然希望能為大家緊守崗位，「因為香港人從來都無好似而家咁，咁需要大家守望相助」。截至3月2日，HKTVmall稱已實行以下措施加強派送服務，包括增聘人手、增加自取點等。

按圖看最新送貨自取時間

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

按圖看HKTVmall最新舉動

▲ 圖片來源：HKTVmall FB ▼ 點擊圖片放大 +2

HKTVmall下午已表示，縱使公司竭盡全力維持營運，包括抽調辦公室同事支援貨倉和前線，但仍然面對前線人手極度短缺、供應商及商戶未能供貨、物流夥伴服務暫停，而且尚待公佈的全民強制檢測、停市停工及禁足安排等無法控制的因素。

HKTVmall表示，已付款的訂單有可能被取消，惟公司會盡力早作通知，懇請客戶理解。HKTVmall的Facebook頁面上近日亦有不少顧客留言，投訴被取消訂單，亦有顧客指早於2月15日已落單，惟至昨日都未能送貨。

香港科技探索被視為小禁足概念股，但公司2月底指目前前線員工人手非常緊張，為維持穩定服務，需要大量兼職人手，包括派貨司機、派貨員、倉務員及包裝員，日薪高達2,000元。公司又嘗試邀請餐飲業合作，成為訂單自取點。

相關文章：

【全民檢測禁足】港府據報3.26推首輪全民檢測、傾向3日一檢 HKTVmall母企回吐

【第五波疫情】實惠縮營業時間、大家樂停堂食、百佳提早關門 一文看清食肆商店最新營業安排

【小禁足概念股】HKTVmall母企香港科技探索午後升幅擴至近一成 百佳萬寧縮減營業

俄烏局勢升溫，內地股市將成資金避風港？王良享於《ET財智Talk》大談波動市避險攻略（立即收看）