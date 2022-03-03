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【全民檢測禁足】HKTVmall預告已付款訂單或被取消　「面對前所未有營運壓力」

Hot Talk 16:51 2022/03/03

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【全民檢測小禁足】HKTVmall：正面對前所未有的營運壓力　已付款訂單有可能被取消

第五波疫情下，網購平店HKTVmall於網站發聲明，預告即使顧客已經付款，訂單仍有可能被取消。HKTVmall稱，疫情嚴峻令確診人數急升，HKTVmall人手極度短缺，形容「面對前所未有的營運壓力」。HKTVmall母企香港科技探索全日股價跌3.2%，報8.08元，成交額5030萬元。

HKTVmall表，縱使公司竭盡全力維持營運，包括抽調辦公室同事支援貨倉和前線，但仍然面對前線人手極度短缺、供應商及商戶未能供貨、物流夥伴服務暫停，而且尚待公佈的全民強制檢測、停市停工及禁足安排等無法控制的因素。

王維基早前聘大量兼職【下一頁】

HKTVmall表示，已付款的訂單有可能被取消，惟公司會盡力早作通知，懇請客戶理解。HKTVmall的Facebook頁面上近日亦有不少顧客留言，投訴被取消訂單，亦有顧客指早於2月15日已落單，惟至昨日都未能送貨。

香港科技探索被視為小禁足概念股，但公司2月底指目前前線員工人手非常緊張，為維持穩定服務，需要大量兼職人手，包括派貨司機、派貨員、倉務員及包裝員，日薪高達2,000元。公司又嘗試邀請餐飲業合作，成為訂單自取點。

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