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【全民檢測小禁足】HKTVmall：正面對前所未有的營運壓力　已付款訂單有可能被取消

12:10 2022/03/03

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HKTVmall指正面對前所未有的營運壓力，已付款訂單有可能被取消。

第五波疫情下，經營HKTVmall的香港科技探索 （01137） 在網站發表聲明，指顧客已付款的訂單有可能被取消。HKTVmall稱疫情嚴峻，確診人數急升，HKTVmall正面對前所未有的營運壓力。縱使公司全體上下已竭轉全力維持營運，包括抽調辦公室同事支援貨倉和前線，但仍然面對前線人手極度短缺、供應商及商戶未能供貨、物流夥伴服務暫停，以及尚待公佈的全民強制檢測、停市停工及禁足安排等無法控制的因素。

香港科技探索半日挫1.8%，報8.2元，成交額2330萬元。

王維基早前聘大量兼職【下一頁】

HKTVmall表示，已付款的訂單有可能被取消，惟公司會盡力早作通知，懇請客戶理解。HKTVmall的Facebook頁面上近日亦有不少顧客留言，投訴被取消訂單，亦有顧客指早於2月15日已落單，惟至昨日都未能送貨。

香港科技探索被視為小禁足概念股，但公司2月底指目前前線員工人手非常緊張，為維持穩定服務，需要大量兼職人手，包括派貨司機、派貨員、倉務員及包裝員，日薪高達2,000元。公司又嘗試邀請餐飲業合作，成為訂單自取點。

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