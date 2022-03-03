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【業績│收租股】九龍倉置業去年基礎淨盈利減少13%、末期息0.64元　海港城商場收入跌7%

股市 12:22 2022/03/03

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【業績│收租股】九龍倉置業去年基礎淨盈利減少13%、末期息0.64元　海港城商場收入跌7%

海港城母企九龍倉置業 （01997） 公布，去年基礎淨盈利減少13%至65.18億元，若計入投資物業重估虧損，列帳業績虧轉盈，錄得盈利43.91億元。九置派第二次中期股息減少7.2%至0.64元；全年派息減少11%至1.31元。

九置指，在集團加大力度為商場活動進行市場推廣和密集宣傳下，海港城和時代廣場去年錄得高於市場的零售銷售額增長，市值租金經過兩年壓抑後趨於穩定。不過，受市場疲軟及宣傳推廣投資增加，投資物業營業盈利仍減少13%至84.41元。

海港城營業盈利跌12%　逾百家新店進駐

連同酒店部分，海港城收入跌8%，營業盈利跌12%至59.46億元，分佔集團收入及營業盈利50%及66%。由於租金表現落後，海港城商場收入則跌7%。截至去年底，海港城商場出租率升至93%，當中逾百家為新店。寫字樓方面，由於企業不斷縮減業務，尖沙咀的寫字樓淨吸納量持續錄得負數，海港城寫字樓去年收入跌11%，但出租率升至85%。

時代廣場方面，去年收入跌9%。時代廣場商場收入跌11%，去年底出租率升至95%。寫字樓去年收入跌5%，出租率略升至89%。

復甦取決於疫情是否受控及開關時間

荷里活廣場去年收入跌4%，年底出租率為97%。中環兩幢商廈去年收入跌4%。酒店收入增加33%至8.38億元，營業虧損收窄至3.56億元。

九置預期，針對新一波新冠疫情的新一輪收緊社交距離措施，再度置酒吧、餐廳及活動業務於水深火熱之中，集團的投資物業及酒店會否再出現有意義的復甦，必然取決於疫情是否受控，及何時重開本地市場及邊境。

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港股 業績公布 收租 派息 商場 零售 海港城 時代廣場 收租股 九龍倉置業（01997）

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