【烏克蘭戰爭】俄富豪班主受壓賣車路士 幫助受影響人士

西方國家紛紛以制裁回應俄羅斯入侵烏克蘭，俄羅斯財閥成為主要目標之一，英超球會車路士班主﹑俄羅斯富豪阿巴莫域治亦傭受壓力。阿巴莫域治近日宣布出售車路士，並成立基金幫助受今次俄烏戰爭受影響的人士。

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阿巴莫域治（Roman Abramovich）早前因烏克蘭戰爭，選擇托管車路士。周三（2日）英國國會要求阿巴莫域治同需被制裁後，他便宣布出售車路士（Chelsea）。阿巴莫域治表示，在目前情況下，應以球會最大利益作考慮，選擇出售車路士。他亦確認，將報銷自入主以來的15億英鎊負債（約156.97億港元）。

同時，阿巴莫域治稱已成立慈善基金會，捐獻交易完成後的淨所得，幫助在烏克蘭戰爭的所有受影響人士，包括向撥款緊急援助需要支援人士，以及協助長期的重建工作。阿巴莫域治指出售球會是極為困難的決定，希望再次到方史丹福橋球場（Stamford Bridge），與球迷及球會道別。

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據悉，車路士賣盤消息傳出前，已有最少一組財團有意收購。瑞士富商Hansjörg Wyss稱獲邀加入一個財團，與美國職棒球隊洛杉磯道奇隊班主Todd Boehly及多位投資者聯手。任何有興趣人士或團體需在3月15日前，提出正式報價。

阿巴莫域治多年來堅持否認，自己與俄羅斯及總統普京（Vladimir Putin）有密切關係，或是他有有任作為值得被制裁。但消息人士指阿巴莫域治已不願再抗爭，面對更多政治壓力，因此決定賣盤車路士。

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責任編輯：吳漢培