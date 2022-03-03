  • 21°C
香港時間 : 2022303日 (四) 12:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

港股未渡危險期或再試低 俄烏局勢只是第一關？

股市 12:12 2022/03/03

分享：

俄羅斯、烏克蘭新一輪談判提及停火，美國聯儲局主席鮑威爾發言，偏向3月僅加息0.25厘，恒指今早承接美股反彈勢，反彈高開近百點，開報22434點，半日升109點，收報22453點。港股上日受金融股拖累，恒指一度跌逾450點，低見22999點，創2年新低，光大新鴻基財富管理策略師溫傑（比比）指俄烏局勢僅港股的第一關，形容港股仍未渡過危險期，有機會再試低。

*俄烏局勢升溫，內地股市將成資金避風港？王良享於《ET財智Talk》大談波動市避險攻略*

溫傑指，港股上日破底，恒指在技術走勢上已跌穿雙底頸綫23500點，有機會再試低。外圍方面，俄烏開戰令油價急升，嚴重影響環球經濟，如俄烏談判膠著，局勢對港股影響仍大；美國加息預期放緩對滙豐 （00005） 不利，亦有機會令港股受累。他形容俄烏局勢只是港股的第一關，除加息因素外，業績期、監管等因素令港股不明朗，未見具體利好因素可對港股有信心，短綫建議未來幾日先觀望，不宜胡亂買貨。  

*即睇足本分析：重溫今早《ET開市直擊》（05：25-11：11），溫傑（比比）為你評市論股兼推介潛力股* →【按此速睇 - 附time code】

*重溫《開市追揸沽》譚智樂（Arnold）為你分析俄羅斯、烏克蘭形勢發展及對市場影響*

欄名 : 3分鐘睇股

相關文章

兩會國策料利好基建股 華潤水泥（01313）VS 海螺水泥（00914）
今日
兩會國策料利好基建股 華潤水泥（01313）VS 海螺水泥（00914）
港股何時消化疫情負面因素？4月中全民檢測後防疫政策成關鍵
2022/03/02
港股何時消化疫情負面因素？4月中全民檢測後防疫政策成關鍵

你可能感興趣

兩會國策料利好基建股 華潤水泥（01313）VS 海螺水泥（00914）
今日 11:53
兩會國策料利好基建股 華潤水泥（01313）VS 海螺水泥（00914）
港股何時消化疫情負面因素？4月中全民檢測後防疫政策成關鍵
17:16 2022/03/02
港股何時消化疫情負面因素？4月中全民檢測後防疫政策成關鍵

最新專欄文章 更多

滙豐005短綫回升 受累疫情仍有一個潛在危機要留意！
今日
滙豐005短綫回升 受累疫情仍有一個潛在危機要留意！
三大原因A股未來3個月跑贏港股 A股ETF留意邊隻？
今日
三大原因A股未來3個月跑贏港股 A股ETF留意邊隻？
兩會國策料利好基建股 華潤水泥（01313）VS 海螺水泥（00914）
今日
兩會國策料利好基建股 華潤水泥（01313）VS 海螺水泥（00914）
美國聯儲局加息陷兩難 受壓通脹年中「焗加息」？
2022/03/02
美國聯儲局加息陷兩難 受壓通脹年中「焗加息」？
俄烏局勢維持多久？陳偉聰：大市急跌空間未必太大
2022/03/02
俄烏局勢維持多久？陳偉聰：大市急跌空間未必太大
藍籌股 投資策略 市況分析 宏觀分析 技術分析 股票 恒指走勢 雙底 財富及資產管理 港股

上一篇文章

【港股市況】恒生指數半日反彈109點、科指跌穿5000點　滙豐反彈3%、ATM向下美團跌3%（不斷更新）

下一篇文章

兩會國策料利好基建股 華潤水泥（01313）VS 海螺水泥（00914）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【第五波疫情】HSBC滙豐新增8家分行停業　現約57家分行停業
【第五波疫情】HSBC滙豐新增8家分行停業　現約57家分行停業
【全民檢測禁足】港府據報3.26推首輪全民檢測、傾向3日一檢　HKTVmall母企回吐
【全民檢測禁足】港府據報3.26推首輪全民檢測、傾向3日一檢　HKTVmall母企回吐
【港股ADR+夜期】滙豐ADR高港4%越53關　夜期升105點（不斷更新）
【港股ADR+夜期】滙豐ADR高港4%越53關　夜期升105點（不斷更新）
【全民檢測禁足】香港新增55,353宗確診、超越美國昨日感染人數　林鄭：全民檢測會照顧市民日常生活所需
【全民檢測禁足】香港新增55,353宗確診、超越美國昨日感染人數　林鄭：全民檢測會照顧市民日常生活所需
【第五波疫情】萬寧53間分店由3月1日起停業　遍佈港九新界各區（附分店名單）
【第五波疫情】萬寧53間分店由3月1日起停業　遍佈港九新界各區（附分店名單）
【美股收市】鮑威爾傾向3月僅加息0.25厘 道指飇596點 俄烏談判議題涉停火
【美股收市】鮑威爾傾向3月僅加息0.25厘 道指飇596點 俄烏談判議題涉停火
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款