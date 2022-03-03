港股未渡危險期或再試低 俄烏局勢只是第一關？

俄羅斯、烏克蘭新一輪談判提及停火，美國聯儲局主席鮑威爾發言，偏向3月僅加息0.25厘，恒指今早承接美股反彈勢，反彈高開近百點，開報22434點，半日升109點，收報22453點。港股上日受金融股拖累，恒指一度跌逾450點，低見22999點，創2年新低，光大新鴻基財富管理策略師溫傑（比比）指俄烏局勢僅港股的第一關，形容港股仍未渡過危險期，有機會再試低。

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溫傑指，港股上日破底，恒指在技術走勢上已跌穿雙底頸綫23500點，有機會再試低。外圍方面，俄烏開戰令油價急升，嚴重影響環球經濟，如俄烏談判膠著，局勢對港股影響仍大；美國加息預期放緩對滙豐 （00005） 不利，亦有機會令港股受累。他形容俄烏局勢只是港股的第一關，除加息因素外，業績期、監管等因素令港股不明朗，未見具體利好因素可對港股有信心，短綫建議未來幾日先觀望，不宜胡亂買貨。

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