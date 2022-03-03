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【糧食危機】小麥價格創下14年新高 全球糧食庫存恐拉響警報

理財智慧 14:19 2022/03/03

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芝加哥小麥期貨最近三日連續上漲，並在週三（3月2日）創下14以來的年新高，因為主要出口國俄、烏之間的衝突，引發市面小麥中斷供應的擔憂。

【俄烏局勢】波音停向俄航空公司供應零件和技術支援【下一頁

同場加映：【青姐話】前方是絕路 希望在轉角

俄羅斯是最大的小麥出口國，而烏克蘭也是小麥四大出口國之一，根據美國銀行資料，在2.07億噸的國際小麥貿易中，俄羅斯提供17%的小麥，烏克蘭供應則佔12%，俄、烏衝突導致小麥期貨連三天跳漲至最高漲幅，週三結算價上漲 7.62%，至每蒲式耳 10.59 美元，是 2008 年 3 月 26 日以來首見；玉米價格週三達每蒲式耳 7.4775 美元，觸及 2012 年來最高水準，同樣漲至最高漲幅，而玉米期貨結算價為每蒲式耳 7.27 美元。

同場加映：【溫股知新】俄烏只是第一關 投資高息股最啱

目前全球糧食庫存已經準備面臨第五次下降，加上北非等主要進口地區由於乾旱籠罩，預計2022年收成將持續減少。農業研究機構 CRM AgriCommodities 認為，俄烏危機不僅威脅到烏克蘭主權，範圍將擴大到已受糧食價格飆升壓力的國家糧食安全。

【全城抗疫】新地聯同SmarTone為社區隔離治療設施搭建5G網絡 向醫護提供5G Wi-Fi 為需接受隔離市民提供數據卡【下一頁

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記者 : 鄭日棱

 

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糧食供求 俄羅斯 烏克蘭

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