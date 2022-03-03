【職場熱話】自私同事公司播毒 不信檢測呈陽性仍與他人「吹水聊天」 打工仔被傳染 憂惹家人感不滿

近日本港確診人數不斷上升，全城人心惶惶。若然不幸確診，應逗留家中好好休息，避免傳染他人。近日有網民在「連登」討論區發文指同事在公司檢測確診後仍到處與人聊天，自己亦慘受牽連因而感到不滿。

樓主經歷：

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【職場熱話】確診致無法上班 個別系統家用電腦未能應付 打工仔憂不能完成工作或被解僱【下一頁】

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有網民認為「早中好過遲中，起碼有抗體」、「我公司都有，現在好像全部門只有一個人上班」、「三針Biontech加中一次就係最好」。

亦有網民指「出得門返工預左啦」、「屋企有長期病患和小朋友真的會被他連累」、「向公司舉報，看公司怎樣做」。

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責任編輯：陸盈希