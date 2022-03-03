【職場熱話】舒服高薪VS外闖打拼 打工仔趁未有家庭包袱 應否向外闖一闖？

有優厚的工作機會在眼前但想趁年輕向外闖，不知你們又會如何選擇呢？近日有網民在「Dcard」討論區發文指不知應選擇為期16個月薪金的工作還是到上海深圳打拼，對幾個工作選項感到煩惱，因而到網上詢問網民意見。

樓主經歷：

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【職場熱話】全職加薪兼職無份 自覺是公司一部份 日常福利亦未能受惠 兼職員工大呻不公平【下一頁】

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有網民認為「看你是否想做自己專業的工作和有足夠積蓄、接受人工低與否」、「當然選政府工，大陸競爭好大，做事文化不是人人能接受。如果想在大陸實現目標，短則五年，長則不知多久都未必達到期望。現在無包袱，但數年後未必一樣，去大陸風險太大」。

亦有網民指「大陸壓力很大，加班到猝死，又唔係搵得多。你人工在當地生活未必富裕，分分鐘變生存，未必如你所想可以發圍」、「留澳吧，深圳上海完全不是好Offer。如果上海那份是外資公司，高層人工不錯才考慮。你想以後到香港外資高管發展，可以直接試報香港工作」。

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責任編輯：陸盈希