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【烏克蘭戰爭】俄羅斯首度公布死傷 近500俄軍陣亡

環球政治 12:00 2022/03/03

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烏克蘭國防部早前估計與俄羅斯開戰以來，約有5,300名俄軍死亡。而俄羅斯國防部周三（2日）首布公布死傷數字，稱目前約有近500名俄軍陣亡，僅為烏克蘭估算數字的不足1成。

【烏克蘭戰爭】俄羅斯料談判重啟 確認停火登議程 【下一頁】

【烏克蘭戰爭】聯合國通過譴責俄羅斯 要求立即撤兵 【下一頁】

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）周三表示，俄羅斯入侵6日以來，接近6,000名俄軍死亡，揚言俄羅斯不會能夠靠炸彈及空襲奪取烏克蘭。

俄羅斯國防部指自2月24日開戰以來，俄軍有498人陣亡及1,597人受傷。國防部發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）周三反駁有關俄軍損傷慘重的報道，並承諾陣亡俄軍家屬正接受適切援助。

科納申科夫又表示烏克蘭已有超過2,870人陣亡及3,700人受傷，俄軍也俘虜572名烏軍。但烏克蘭政府暫未回應俄方提出的上述傷亡數字。

【烏克蘭戰爭】美情報機構 高度關注普京心理狀態 【下一頁】

法新社早前引述協助家長尋找子女的俄羅斯獨立組織指，有應徵入伍的新兵有份參與俄烏戰爭，更被要求在出發前簽署文件。但科納申科夫駁斥上述指控，強調俄軍無安排新兵或學生軍參戰。

而烏克蘭國家緊急服務部門表示，戰爭爆發以來已有超過2,000名平民死亡。聯合國人權辦公室則表示烏克蘭有136名平民死亡，包括13名兒童。

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責任編輯：鄭錦玲

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