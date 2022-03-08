【Apple Event】蘋果即將發布新品　將有哪款新iPhone、MacBook？

▲ 蘋果（Apple）春季發布會將於香港時間3月9日凌晨2時正舉行，綜合外媒消息預測，將有新iPhone SE、新一代AirPods Pro、新一代iPad Air等登場。

近日有關蘋果（Apple）春季發布會的消息不斷，蘋果日前正式宣布，在香港時間3月9日凌晨2時正舉行，是次蘋果發布會名稱為「Peek Performance」，似乎同時暗示新產品規格或技術將會升級。

綜合外媒消息預測，蘋果將於會上發布全新iPhone SE、新一代AirPods Pro，以及搭載新M2芯片的MacBook Pro及MacBook Air等。

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新iPhone SE

第3代iPhone SE將與第2代iPhone SE機款相似，包括繼續搭載Touch ID按鍵，以及採用Lightning接口。另將採用A15芯片。

新一代iPad Air

iPad Air 5將與iPad Air 4的大小相同，為10.9吋，機背繼續使用1,200萬像素單鏡頭，前鏡頭則為1,200萬像素超廣角鏡，支援人像置中模式。另將搭載與iPhone 13相同的A15芯片，保留Touch ID。

M2版13吋MacBook Pro＋MacBook Air

蘋果去年推出全新的14吋及16吋MacBook Pro，設有M1 Pro及M1 MAX版本。是次13吋MacBook Pro＋MacBook Air將升級搭載M2芯片，外觀未有大改動，保留Touch Bar。

新一代AirPods Pro

AirPods Pro早於2019年10月30日推出，預計新一代的AirPods Pro（AirPods Pro 2）將會增加續航力，外觀上可能會縮短耳機長柄的長度，變成無握柄設計，並增加健康監測功能。

M2版Mac mini

新一代Mac mini預計將有M1 Pro和M2芯片版本，增加連接埠，價格也可能稍為提高。

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責任編輯：張寶燕

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