【台灣過江龍】NUTTEA夥港人疫下擴充海外業務　5家海外店相繼開業

▲ 台式純素茶飲店NUTTEA與港人合作，現在倫敦設有門店。圖為倫敦店。

本地爆發第5波疫情，疫情之嚴重導致市況淡靜。NUTTEA聯合創辦人張朝傑坦言，香港的生意自第5波疫情後，下跌超過60%，皆因白領在家工作令門店人流下跌，租金昂貴更是較大的挑戰。他強調：「尤其在高租金的壓力下，國際物價與運價同時持續狂漲，讓經營成本往上飈升。」

他稱，加上品牌着重品質，導致經營壓力更大。雖然品牌在香港堅持三年不加價，但近期也在價格上調整，幸好這部分主要客群也能夠接受。不過，他強調：「台灣總部也為香港經營者，提供部分費用的優惠，希望能夠一起撑起，共度難關。」

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健康飲食後疫時代更有市 擴充版圖至海外

隨着全球台式茶飲市場愈來愈龐大，NUTTEA落戶香港3年並穩定獲利後，張朝傑稱：「尤其在後疫情時代，人們對於健康飲食更有追求。」港人看好這市場的發展潛力，加上在其他地方也有分店，當他們決定經營一門生意時，希望與他合作。

該品牌目前擴展至加拿大、英國、美國等地。張朝傑坦言，加拿大2家門店與倫敦門店，及即將設立的美國的兩家門店，也是與香港人合作開設。惟了解當地的飲食文化，以及發掘適切的推廣也是關鍵。

▲ NUTTEA聯合創辦人張朝傑（左二）表示，近來與不少港人在海外開設分店。圖為其與加拿大溫哥華店的合作夥伴。（ NUTTEA提供）

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港人投資移民開店 須了解當地文化

他續指：「有合作夥伴進行投資移民。」但他們對於當地的商業氣息與飲食文化，了解未必太深。幸好近來社交平台興起，他們可以選擇更新信息，宣傳品牌理念。並舉例，通過創作影片，予當地人瀏覽，提高品牌知名度。

雖然資金與行銷方法對品牌都是不可或缺，但要在當地站穩陣腳，他重申：「產品品質很重要。」通過一系列研究和宣傳，產品口味又適合當地，便有機會創造獲利的空間。

拓展海外市場時，維持品質有甚麼方法？張朝傑認為，人力資源是品牌最重要的資產。並稱：「NUTTEA的夥伴經過總部認證，可以前往海外NUTTEA發展。」

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記者：馬意文