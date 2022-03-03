【台灣過江龍】台式純素茶飲店NUTTEA落戶香港3年　港門店增至12家

▲ 台式純素茶飲店NUTTEA落戶香港3年，至今門店數目達12家。

本地台式茶飲市場競爭激烈，品牌要突圍不容易。總部位於台灣的純素台式茶飲店NUTTEA，2019年落戶香港，接連面對社運和疫情等事件。品牌聯合創辦人張朝傑表示，憑純素理念和堅持以鮮果製作飲品，香港的門店規模達至12家，更與合作夥伴在海外包括英國、美國、加拿大開設門店。

NUTTEA攻港第3年，店舖數目和營業額按年持續增長。張朝傑表示：「用心經營才是成功的關鍵。」落戶香港時，他選擇與沒有餐飲經驗的港商合作，共同發展。因為他認為：「投資方投入的是資金，品牌方投入的是品牌價值。」

他舉例：「服務理念在於合作前充分溝通，因為合作後須完全信任，並且用心在工作上，使顧客不虛此行。」總部或分部沒有互相懷疑，是非常重要的關鍵。

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著重品質 堅持鮮果製飲品

該品牌現時主要的客群為關注環保和健康白領。張朝傑指出，他們選擇茶飲時，要求較健康款式外，同時要求有代餐的飽足感。更舉例，位於商業區的門市，以飽腹感較高的香蕉燕麥堅果奶最為暢銷。

不過他稱：「最驕傲的堅果奶蓋肯定是市場最驚豔的產品」，皆因堅果奶蓋以堅果為主要原料，部分飲品配搭鮮果，品質是取勝的方法。並強調，品牌最重要的理念是品質，倘若有鮮果供應不足，也堅持不用工業果汁，會停賣該款商品。款式方面，未來繼續創造新口味。

台灣總部也會與香港緊密合作，思考品牌的核心價值。他舉例，品牌於2022年以「友善地球，有愛動物」為主軸。除了產品系列以此為重點，更與相同理念的品牌聯乘、部分門市也進行捐贈動物關懷團體的活動。他期望吸引顧客認同，增加顧客忠誠度。

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記者：馬意文