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【TikTok】短片服務損害兒童身心健康？　TikTok遭美國州長聯合調查

科技 12:04 2022/03/03

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日前八位州長再向短片平台TikTok作出調查，包括TikTok是否將公眾置於風險之中，以及是否違反了州消費者保護法。（法新社）

美國近年愈來愈關注社交媒體對年輕人的影響，繼去年11月，各州檢察長開始聯合調查Instagram（IG）是否影響青少年身心健康後，日前八位州長再向短片平台TikTok作出調查，包括TikTok是否將公眾置於風險之中，以及是否違反了州消費者保護法。

【TikTok】TikTok延長影片時間　可帶來更高收入？

據《華爾街日報》報道，是次針對TikTok有否損害兒童身心健康進行的調查，由加州、佛羅里達州、肯塔基州、馬薩諸塞州、內布拉斯加、新澤西州、田納西州和佛蒙特州的八位州長組成聯盟。

調查年輕用戶平台參與頻率

該聯盟在聲明表示，因為TikTok向兒童和年輕人提供和推廣其社交媒體平台，而其使用與身體和心理健康傷害有關。該調查將研究使用TikTok對年輕用戶造成的網絡傷害，以及TikTok對這些傷害的了解。另外，該聯盟也會調查TikTok試圖提高年輕用戶參與度的方式，包括在平台上的參與頻率，以及孩子們使用平台的時間。

【TikTok】短片不再短？　TikTok影片長度上限增至10分鐘

TikTok就該調查事件作出回應：「我們非常關注建立一個有助於保護和支持社區福祉的體驗，感謝各州檢察長關注年輕用戶的安全。」表示將提供關於該公司為青少年提供的眾多安全和私隱保護訊息。

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責任編輯：陳卓賢

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