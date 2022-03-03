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【第五波疫情】中銀香港新增18間分行恢復營業　再有11間分行暫停營業

Hot Talk 11:39 2022/03/03

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中銀香港新增18間分行恢復營業，再有11間分行暫停營業。

中銀香港 （02388） 宣佈，18間分行將恢復營業，另因應有分行員工初步確診新型冠狀病毒，11間分行將由3月3日（星期四）起暫停營業，直至另行通知。

恢復營業分行名單：

香港 
石塘咀分行：石塘咀皇后大道西 534 號
香港仔分行 ：香港仔湖北街 25 號
中環永安集團大廈分行： 德輔道中 71 號永安集團大廈地庫至二樓
軒尼詩道 409 號分行：灣仔軒尼詩道 409-415 號
莊士敦道分行： 灣仔莊士敦道 152-158 號
銅鑼灣分行： 銅鑼灣軒尼詩道 505 號電業城地下B、C、D 舖及1至3樓 
筲箕灣寶文大廈分行： 筲箕灣道 260-262 號
健康村分行： 北角英皇道 668 號健康村二期 1-2 號 

九龍 
德福廣場分行： 九龍灣偉業街 33 號德福廣場 P2-P7 號 
黃埔花園分行： 紅磡黃埔花園第一期商場 G8B 號 
輔仁街26號分行： 觀塘輔仁街 26-32 號
九龍城太子道分行： 九龍城太子道 382-384 號 
太子上海街分行： 旺角上海街 689-693 號 
堪富利士道分行： 尖沙咀堪富利士道 4-4A 

新界 
上水分行： 上水新豐路 61 號 
馬鞍山廣場分行：馬鞍山西沙路馬鞍山廣場 L2 層 2103 號 
屯門市廣場分行：屯門市廣場第二期商場 2 號
荃新天地分行：荃灣楊屋道 1 號荃新天地地下 65 及 67-69 號舖 

暫停營業分行名單：

香港 
堅尼地城分行：堅尼地城吉席街 2-2F 海怡花園 
太古城分行：太古城智星閣 P1025 - 1026 
太古城分行保管箱服務中心：太古城海星閣 G1006 
海怡分行：鴨脷洲海怡廣場西翼 G13 及 G15 舖 
海怡分行保管箱服務中心：鴨脷洲海怡東商場 118 號 
金華街分行：筲箕灣金華街 3 號 

九龍 
紅磡義達大廈分行：紅磡馬頭圍道 21 號 
又一城分行：九龍塘又一城 LG256 號 
佐敦道分行：佐敦道 23-29 號新寶廣場一樓 

新界
大埔廣場分行：大埔安泰路 1 號大埔廣場地下商場 4 號 
蝴蝶邨分行：屯門蝴蝶廣場地下 R156 - R164 號 

*俄烏局勢升溫，內地股市將成資金避風港？王良享於《ET財智Talk》大談波動市避險攻略*

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