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【烏克蘭戰爭】惠譽將俄羅斯主權信貸評級至「B」垃圾級別

股市 11:22 2022/03/03

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【烏克蘭戰爭】惠譽將俄羅斯主權評級至「B」垃圾級別

評級機構惠譽（Fitch）因應西方就俄羅斯入侵烏克蘭而對俄羅斯採取的前所未有的制裁，將俄羅斯的長期外幣發行人違約評級（IDR）已經從「BBB」降至「B」級，並處於「負面觀察名單」。

惠譽將俄羅斯的信用評級下調至「B」級垃圾級別，理由是俄羅斯外部和公共財政疲軟，經濟成長放緩，國內和地緣政治風險上升，以及可能遭到進一步制裁，而制裁可能對俄羅斯的償債能力產生影響，對俄羅斯的信用基本面構成巨大衝擊。

該評級機構還表示，針對俄羅斯銀行的制裁會進一步加碼，而西方國家實施的制裁還將明顯削弱俄羅斯的GDP增長能力，低於該評級機構此前評估的1.6%。

穆迪上周五將俄羅斯Baa3的評級列入負面觀察名單，其後標普將俄羅斯相當於投資級別的評級下調至垃圾級別，並發出另一個降級警告。

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編輯：姚卓然

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評級機構 政治 經濟 地緣政治 制裁 惠譽 俄羅斯
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