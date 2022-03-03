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【大行報告】花旗調升創科目標價至190元、大摩則降至170元　一文看清大行對創科最新看法

股市 12:29 2022/03/03

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創科實業（000669）績優，股價一度升逾一成。大行普遍指創科去年業績符合預期，花旗將目標價調升至190元，摩根士丹利則表示，創科股價在年初調整後變得吸引，但因應該行對今年市盈率預測下調至30倍，將目標價由183元下調至170元，評級維持「增持」。高盛也認為，創科業績符合預期，目標價維持153元，評級「中性」。

大摩：收入和毛利率目標緩解市場對增長減速的擔憂

大摩表示，創科去年下半年表現符合預期，管理層對收入增長和毛利率目標樂觀有助緩解市場對集團增長減速的擔憂。創科去年下半年毛利率達新台39%創紀錄新高，紓緩了擔憂原材料價格上漲、運費上漲和不利外匯走勢對毛利率的影響。

花旗：股價疲軟成良好的買入機會

花旗表示，創科及其他競爭對手同樣面對由疫情帶來的全球逆風，如半導體短缺、通脹成本和全球物流壓力，但該行認為只有創科能夠脫穎而出，實現收入和利潤的強勁增長。

該行指，創科是未來幾年行業從氣體驅動升級為電池驅動電動工具的主要受益者，仍將集團視為中國實業的首選，近期股價疲軟提供了良好的買入機會。花旗將目標價由183元上調至190元，評級為「買入」。

摩通：創科將加速生產綫轉移回美國

摩根大通表示，創科業績維持穩健，集團將加速將部份生產轉移回美國，冀佔全球生產約30%至40%，但中國及越南至今年底仍會各佔30%的生產。集團認為生產綫重新調整有助減輕物流樽頸問題及減少碳足跡。

摩通指，創科是電動工具領域產品創新的行業領導者，盈利增長主要通過推出新品，而集團亦具良好財務記錄、持續的現金流和穩健的資產負債表。該維持目標價為222元，評級為「增持」。

創科管理層預期，今年收入將有雙位數增長，目標無綫戶外電動工具推出103款新產品，高於同業，當中70%來自Milwaukee，30%為Ryobi。集團亦有信心可在2024年提前完成200億美元收入的目標，以及在通脹的環境下，仍目標未來5年毛利率平均增加50點子。

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