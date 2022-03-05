【樂齡科技】打破刻板印象　港企研智能枴杖

▲ 梁渭聲透露，由構思產品到完成用上大約3年時間及投資約7位數資金，其間不斷向潛在用家收集意見，了解市面上產品的痛點。（陳靜儀攝）

人口老化成為香港社會的一大問題，相關服務及產品亦有需求。有本地社企就從枴杖着手，加入不同科技元素研發智能枴杖，冀打破坊間對枴杖的刻板印象。同時亦將產品研發過程變成STEM課程，讓中小學生透過製作智能枴杖的部件，從而讓年輕一代認識樂齡科技。

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投資7位數 了解市面產品痛點

因為家人的一次跌倒，令必靈科技聯合創辦人梁渭聲及拍檔萌生智能枴杖的想法。他與拍檔認為，隨着科技進步，市面上沒有一些比較突出的枴杖，可幫助用家改善他們跌倒的風險及生活水平，因此研發智能枴杖「優杖」。梁透露，由構思產品到完成用上大約3年時間及投資約7位數資金，初期不斷向潛在用家收集意見，了解市面上產品的痛點。

智能枴杖設有跌倒通報功能，當用家不慎跌倒時，只要按下設於枴杖末端的按鈕，即時發出高達80分貝的聲音和閃光，提醒附近人士。此外，該公司亦針對照顧者推出應用程式，成功配對枴杖後，可以隨時查看用家情況，例如接收跌倒通報、實時更新用家地理位置，以及查閱健康數據等。梁渭聲表示，最大的挑戰是要令原本抗拒使用枴杖的人接受它，所以產品除了能偵測跌倒，亦加入量度步數、卡路里等功能，打破以往認為使用枴杖即是身體虛弱、步行困難的形象。

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課程包含科技設計 提倡同理心

公司將智能手杖的零件變成STEM課程，讓年輕人認識樂齡科技，學生可透過電腦編程或利用低成本硬件，製作手杖所需的零件及原型。梁渭聲表示，課程除了包含科技與設計元素，亦提倡同理心，讓學生了解產品如何解決問題，從而啟發他們的想法。

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記者：廖淑瑩