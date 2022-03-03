【烏克蘭戰爭】俄羅斯料談判重啟 確認停火登議程

俄羅斯與烏克蘭就戰爭早前曾舉行和談，但未有取得大成果，雙方僅同意再次談判。俄羅斯預料次輪和談可在周四（3日）舉行，停火將是一大議程。烏克蘭指談判代表團已啟程，前往白俄羅斯參與談判。俄羅斯外長拉夫羅夫要求，應有在烏克蘭禁止部署的武器名單。

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俄羅斯媒體引述談判代表Vladimir Medinsky，指俄軍會為烏克蘭談判團提供安全通道，預計對方將在當地時間周四早上抵達白俄羅斯，展開第2輪和談。Medinsky表示，停戰將在今次談判中提上議程。烏克蘭總統幕僚Mykhailo Podolyak周三（2日）確認，代表團已出發。

烏克蘭執政黨主席David Arakhamia在社交平台Facebook澄清，和談不在早前傳聞的地點，白俄及波蘭邊境的Belovezhskaya Pushcha舉行，只確認兩國將有次輪談判。

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）周三受訪時表示，俄方已準備再次舉行和談，但重申烏克蘭要去武器化，更指應有一份禁止在烏克蘭部署的武器名單。拉夫羅夫表明，指定類型攻擊武器應永久不可在烏克蘭部署或製造。

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責任編輯：吳漢培