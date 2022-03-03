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【烏克蘭戰爭】聯合國通過譴責俄羅斯 要求立即撤兵

環球政治 10:52 2022/03/03

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聯合國大會因應俄烏戰爭召開緊急會議，周三（2日）投票以大比數通過一項譴責俄羅斯入侵烏克蘭及要求俄羅斯立即撤兵的決議。但由於聯合國決議無法律約束力，只能向俄羅斯及盟國白俄產生施壓作用。

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聯合國安理會上周五（2月25日）也有舉行類似表決，但俄羅斯作為擁有否決權的安理會常任理事國投反對票，決議未能通過。而烏克蘭盟國就將譴責俄羅斯決議轉交聯合國大會審議。

是次為聯合國安理會過去40年來首次要求召開聯合國大會緊急會議，也是自1950年第11次召開聯合國大會緊急會議。

聯合國193個成員國當中，有141國投贊成票；35國投棄權票；5國投棄權票。其中俄羅斯、白俄羅斯、北韓、厄立特里亞及敘利亞投反對票，而中國、古巴及尼加拉瓜等國投棄權票。

決議表明聯合國最強烈譴責俄羅斯對烏克蘭的侵略行為，要求俄羅斯立即停止對烏克蘭使用武力，並立即無條件全面撤軍。

但上述決議不具法律約束力，只能表達聯合國成員國對俄烏戰爭的取態。

澤連斯基歐洲議會演說 傳譯員動容哽咽 【下一頁】

國際危機組織駐聯合國總部代表高萬（Richard Gowan）估計表決結果無阻俄軍行動，但對烏克蘭及其盟友而言是一次重大外交勝利。

美國駐聯合國大使托馬斯-格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）在表決前發言，將俄軍入侵烏克蘭比作納粹德軍行為。

烏克蘭駐聯合國大使基斯利齊亞（Sergiy Kyslytsya）也敦促各國最少應投棄權票。他形容俄羅斯侵烏是一個錯誤，指國際一旦姑息俄羅斯的入侵行動，只會讓俄羅斯追求擴張勢力及征服更多地區。

而俄羅斯駐聯合國大使Vasily Nebenzya則強調俄軍無針對烏克蘭平民區，批評烏克蘭及其西方盟國向各國施壓，導致多國投下贊成票。

Vasily Nebenzya又表明俄羅斯會繼續進攻，將戰爭責任歸咎於烏克蘭政府的激進分子和民族主義者。

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責任編輯：鄭錦玲

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