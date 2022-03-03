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【烏克蘭戰爭】俄鋁連跌3日後終反彈14%　鐵貨亦升7%收復過去兩日失地

股市 10:47 2022/03/03

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【烏克蘭戰爭】俄鋁連跌3日後終反彈14%　鐵貨亦升7%收復過去兩日失地

俄羅斯入侵烏克蘭，並遭多國經濟、金融層面制裁影響，俄鋁 （00486） 連跌3日後終告反彈，曾一度升22.1%，高見4.28元，現升14.4%，報3.96元。至於另一俄羅斯港股鐵貨 （01029） 反彈6.9%，報0.202元，收復過去兩日失地。

俄羅斯與烏克蘭戰事已進入第8日，俄軍據報已控制南部城市赫爾松，惟該市市長及美國情報否認已全面淪陷。俄羅斯指和談可能在周四舉行，指停火成為議程之一，預計烏克蘭官員當地時間周四早上抵達白俄羅斯。

此前俄鋁連跌第三日，周三（2日）再跌26%，三日累跌47%，隨俄羅斯2月24日攻入烏克蘭後，俄鋁股價累跌約50%。俄鋁周二（1日）公布，由於黑海及周邊地區「不可避免的」物流及交通挑戰，俄鋁不得不暫時關閉位於烏克蘭Nikolaev地區的Nikolaev氧化鋁精煉廠的生產。

【石Sir一周前瞻及異動股】電訊盈科、京城機電、ASM太平洋、華能國際電力、華虹半導體、榮昌生物

 

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編輯：姚卓然

經濟 港股 制裁 俄羅斯 烏克蘭 鐵貨（01029） 俄鋁（00486）

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