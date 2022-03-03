【烏克蘭戰爭】耶倫：俄羅斯日益成為經濟孤島　將繼續打擊俄國寡頭精英財富

▲ 耶倫：俄羅斯日益成為經濟孤島 將繼續打擊俄國寡頭精英財富

美國財長耶倫於當地時間周三（2日）表示，俄羅斯銀行約80%的資產已受到限制，凍結了一半的資產，盧布大幅貶值已反映對嚴厲制裁對俄羅斯產生重大影響，俄羅斯日益成為一個經濟孤島。美國將繼續監視制裁的成效，以及是否有任何遺漏並處理。

問到制裁會否延伸至俄國的石油及天然氣，耶倫回應，未來制裁沒有什麼是不可能。然而，美國並沒有採取這一步，以免美國人、歐洲人和世界各地的其他人承受最嚴重後果。

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耶倫指，留意到有人擔心俄國精英可能會用加密貨幣作為避開制裁的潛在手段，但她相信會有法規可阻止事情發生，美國會持續留意該渠道。

耶倫又稱，由於美國與俄羅斯的貿易和金融聯繫有限，預計對俄羅斯的製裁不會對美國的經濟產生重大影響，認為有任何影響都極有可能通過更高的能源價格傳遞。

她指，將繼續打擊對普京總統腐敗權力至關重要的寡頭或俄羅斯精英，「在過去的幾周，我們已經制裁了當中的許多人，我們正在與司法部和盟友組建一個特別工作組，以在世界各地發現、凍結和扣押他們的財富。」

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