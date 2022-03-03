【3月部署】冠軍分析師張憶東 市場避險情緒處極端水平 港股有望超跌反彈

興業證券全球首席策略分析師張憶東指出，俄烏戰爭的短期衝擊3月上旬或將步入尾聲，海外股市有望跌深反彈。首先，俄烏戰爭的短期直接影響，對市場情緒的衝擊已進入最恐慌的階段。相比於1999年至今，過去有俄羅斯身影的可比戰爭，當前反映市場避險情緒的指標均處於極端的水平。

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市場已經預期俄烏戰爭短期還可能升級，包括西方世界向烏克蘭提供武器，以及民間幫助烏克蘭參戰，俄羅斯可能改變戰爭初期的克制，所以 VIX指數居高難下。但是，戰爭很難演變到北約和俄方的正面軍事交鋒。其次，3月份歐美股市有望迎來極致恐慌之後的反彈、喘息。如果俄烏戰爭烈度降低或和談有進展，資本市場將迎來情緒修復。另外，戰爭讓市場預期歐美放緩貨幣政策收縮的節奏，美國聯儲局或在3月份僅加息25個基點。

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他預期，港股短期有望跟隨美股跌深反彈，大市中長期已處於底部區域。戰爭衝突下的全球避險情緒已明顯衝擊了港股，衡量港股的恐慌指標，即恒生波幅指數（VHSI）、港交所看跌看漲比衝高；估值再次回到具有吸引力的位置，恒生指數再次破淨，市帳率跌至0.94倍；AH溢價在經歷年初大幅回落後，近期繼續走高。由於港股整體上已經處於深度價值區間，一旦海外風險偏好改善，就有望超跌反彈、價值重估。3月份業績期，聚焦業績，布局估值低而業績優異的公司將成為行情的主邏輯。

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記者：林衛