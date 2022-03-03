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【券商點睇】部分原材料價格見頂 關注食品股再次提價

股樓投資 10:46 2022/03/03

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招商證券國際指出，部分原材料成本上漲，仍是今年食品飲料公司業績的關注重點。根據國家統計局的數字，2月至今，棕櫚油、PET和瓦楞紙均價分別按年升49.2%、26.4%和7.6%。同時，俄烏局勢可能進一步推高大宗商品價格，即使如此，原奶價格有見頂的迹象，按年下跌1%。

【同場加映】溫股知新：俄烏只是第一關 投資高息股最啱

該行對鋁價也密切關注。鋁主要用於罐裝飲料和啤酒的包裝，其價格目前再次接近歷史高點。玻璃指數也再次加速上升，按月上升11.6%；大麥價格處於歷史高位，2月至今均價按年升逾一成。

【延伸閱讀】港股通：中金預料多達24隻港股 或獲納入港股通，請按【見下頁

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目前為止，招商證券國際留意到青島啤酒（00168）和統一企業（00220）等公司已在1月提高了部分產品價格，其他公司如華潤啤酒（00291）、百威（01876）、蒙牛（02319）和康師傅（00322）已在2021年度上調了某些產品的價格，並可能在2022年再次提價。

【同場加映】青姐話：前方是絕路 希望在轉角

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記者：林衛

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百威亞太（01876） 統一企業中國（00220） 港股 康師傅（00322） 華潤啤酒（00291） 青島啤酒（00168） 食品 國家統計局

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